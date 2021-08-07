Нацистам не дали сорвать акцию под посольством Белоруссии в Киеве

07.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве под посольством Белоруссии прошёл митинг в поддержку действующей белорусской власти. Мероприятие было приурочено годовщине Беломайдана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В преддверии годовщины попытки госпереворота белорусы Украины вышли к посольству Республики Беларусь, чтобы поддержать свою историческую Родину. Белоруссия вам не Киев – парадом не пройдёшь! Земляки, держитесь, мы с вами, где бы мы ни жили», – сказал руководитель общины «Сябры Волыни», лидер украинских комсомольцев Михаил Кононович.

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Участники акции говорили, что майданщики хотят создать в Белоруссии подобие Украины – когда «парикмахеры, продюсеры и конферансье» руководят государством.

Также на пикете напомнили, что БЧБ-флаг беломайданщиков – это флаг пособников гитлеровских оккупантов, а в соответствии с Нюрнбергским трибуналом пособничество германскому нацизму осуждено навечно.

«Мы видим, как против Белоруссии постоянно ведутся провокации, постоянные попытки сценария цветной революции, видим, как пытаются подкупить белорусских спортсменов на Олимпийских играх, как пытаются в СМИ привязать Беларусь и законно избранное легитимное руководство привязать к таким словам, как «контрабанда» и прочее. …Есть ряд стран, которые хотят расправиться с конкурентом, их не устраивает суверенитет Белоруссии, их не устраивает качественно работающие белорусские предприятия, не устраивает единство, которое белорусский народ проявляет и с украинским народом, и с русским народом», – сказал журналист Дмитрий Василец.

При этом пикет не обошёлся без нападения со стороны украинских националистов.

«Нацики без провокации не смогли. Пришли на акцию, бросались на белорусские государственные флаги, пытались их вырвать. Но мы им не дали. Одного из нападавших задержала полиция», – рассказал «ПолитНавигатору» Михаил Кононович.

Напомним, месяцем ранее группа украинских националистов также напала на подобный пикет под посольством Белоруссии. В тот раз нацисты избивали участников акции и применяли газовые баллончики.