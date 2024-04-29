Нацистка Фарион требует приравнять всех русскоязычных к «ухилянтам»

Тарас Стрельцов.  
29.04.2024 17:44
  (Мск) , Львов
Просмотров: 317
 
Вооруженные силы, Дзен, Дискриминация, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Пропаганда, Россия, Украина


Нежелание учить украинский язык должно быть приравнено к уклонению от армии, и жестко наказываться.

Об этом в своём видеоблоге заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нежелание учить украинский язык должно быть приравнено к уклонению от армии, и жестко наказываться....

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«Уклоняться от армии – это то же самое, что уклоняться от своих родительских обязанностей. Ещё – это то же самое, что уклоняться от изучения украинского языка.

Что вам дало, уважаемые русскоязычные граждане Украины, уклонение от изучения украинского языка? Это нам всем дало мотивацию для Путина защитить вас, русскоязычных. Потому что – если бы украинцы в один момент заговорили на украинском языке, Путина это бы насторожило. Он ведь пришёл вас защищать», – сказала Фарион.

«Такие люди являются угрозой для национальной безопасности. И за это надо наказывать. Потому что безнаказанное преступление повторяется. И это безнаказанное преступление не даёт возможности честным людям нормально работать. Не могут одни воевать, а другие жировать, это несправедливо», – добавила нацистка.

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