Нежелание учить украинский язык должно быть приравнено к уклонению от армии, и жестко наказываться.

Об этом в своём видеоблоге заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уклоняться от армии – это то же самое, что уклоняться от своих родительских обязанностей. Ещё – это то же самое, что уклоняться от изучения украинского языка.

Что вам дало, уважаемые русскоязычные граждане Украины, уклонение от изучения украинского языка? Это нам всем дало мотивацию для Путина защитить вас, русскоязычных. Потому что – если бы украинцы в один момент заговорили на украинском языке, Путина это бы насторожило. Он ведь пришёл вас защищать», – сказала Фарион.