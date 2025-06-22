На Украине идёт «серьёзная работа по развалу России изнутри».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA украинская писательница-русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши учёные и историки, молодёжь работает над этим вопросом, работают над развалом России изнутри. И все народы там поднимаются на революцию, заявляют о своём самоопределении, буряты отъединяются, эрзя отъединяется, мокша, мордва отъединяется.

Все отъединяются, все говорят «Нация, страна!», «Кремль, пошёл вон! Путин…» ещё куда-то. И мы не хотим никакой войны, и каждый начнёт строить свою страну», – разошлась Ницой.