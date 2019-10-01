Нацистка-снайпер опубликовала книгу о службе в ВСУ

01.10.2019, Киев, Игорь Петров

В Киеве прошла публичная презентация книги известной украинской расистки и неонацистки Елены Белозерской «Дневник нелегального солдата».

Убежденная украинская нацистка Белозерская до Евромайдана была журналисткой, с 2014 года участвовала в АТО в качестве снайпера незаконного вооруженного формирования, а с 2018 – в качестве офицера-артиллериста 503-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Книга называется «Дневник нелегального солдата». Почему нелегального – потому что Украинская добровольческая армия до сегодняшнего дня не вошла в состав официальных силовых государственных структур. И, соответственно, все время, что мы воевали, мы находились на фронте будто нелегально. Мы не имели права там находиться, мы не должны были там быть», ¬– рассказала Белозерская на презентации книги.

По словам неонацистки, книга абсолютно документальная.

«В ней только настоящие имена и фамилии, настоящие позывные. В ней описание только настоящих событий, абсолютно настоящие дословно представлены диалоги. И в то же время – те люди, которые уже читали книгу, они говорят, что книга не сухая, читается легко», – хвалится Белозерская.

По ее словам, к написанию книги ее подтолкнул украинский журналист Юрий Бутусов.

До Евромайдана Елена Белозерская была известна как ультраправая активистка. В 2013 году ее блог победил в немецком конкурсе онлайн-активизма The Bobs в номинации «Лучший блог на украинском», но был исключен из числа победителей решением редакции DeutscheWelle (организатор конкурса) и украинского члена жюри Мустафы Найема, который ранее и выставил его для участия в конкурсе.

Причиной исключения блога из конкурса стали ксенофобские и расистские высказывания Елены Белозерской.

«После объявления результатов онлайн-голосования внимание Deutsche Welle обратили на то, что блог Елены Белозерской содержит высказывания прошлых лет, которые несовместимы с критериями конкурса. Deutsche Welle жалеет, что впервые за почти десятилетнюю историю конкурса номинировался блог, который частично противоречит ценностям, которые отстаивает Deutsche Welle», – поспешила заявить редакция антироссийского издания.

Елена Белозерская также участвовала в предвыборной кампании ВО «Свобода» и писала об акциях неонацистских организаций «Патриот Украины», «Социал-националистическая ассамблея», «Тризуб імені Степана Бандери», «Автономний опір».