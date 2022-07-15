Нацистка «Тайра» призналась, что в СИЗО ежедневно славила российское Отечество

15.07.2022  11:22 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Освобожденная из плена нацистка Юлия Паевская («Тайра») выучила гимн России, находясь в донецкой тюрьме.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобожденная из плена нацистка Юлия Паевская («Тайра») выучила гимн России, находясь в донецкой тюрьме....

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По словам Паевской, гимн она пела по несколько раз в день.

«Благодаря этому пению ежедневному по несколько раз – как минимум по три и до двадцати, а, может и больше, я научилась петь, внезапно. Я всю жизнь мечтала научиться петь, у меня не было такого. Это упражнение, это нужно повторять. Я не имела никогда достаточно времени, чтобы посвятить обучению пению.

И вот, на протяжении трех месяцев ежедневное пение гимна – пусть это был гимн России, но я научилась петь», – заявила «Тайра».

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