«Нацистов экстрадировать на Запад. Остальным помогать» – Сивков о денацификации Украины

Максим Столяров.  
28.03.2025 10:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм


Оставшихся на освобождённых территориях идейных нацистов нужно экстрадировать, потому что оставлять их внутри России слишком опасно. 

Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оставшихся на освобождённых территориях идейных нацистов нужно экстрадировать, потому что оставлять их внутри России...

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«Когда мы говорим о денацификации, мы должны понимать, что там есть как минимум три группы населения. Первая группа населения – идейные нацисты. С этими нацистами бесполезно денацифицировать.

От них надо санировать территорию Украины вместе с потомками и семьями. Санировать – это не значит расстреливать и вешать. Нет, крови не нужно, ни в коем случае. Вплоть до того, что давать подъемный капитал и высылать на Запад. Не брать на себя кровь. Главное, чтобы их не было в нашей стране», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что остальным частям населения нужно помогать, и проводить с ними психологическую работу.

«Вторая группа людей – те, которые сильно пострадали от войны. Погибшие, раненые, покалечены. Оказание материальной, психологической, финансовой, медицинской помощи. Третья группа людей – которые не пострадали серьезно, ну вообще не пострадали, но которые просто в силу условий жизни в существующей Украине имеют антироссийское настроение. С этими людьми надо работать в первую очередь в психологическом и идеологическом отношении. Это однозначно решаемая», – добавил он.

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