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Оставшихся на освобождённых территориях идейных нацистов нужно экстрадировать, потому что оставлять их внутри России слишком опасно.

Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о денацификации, мы должны понимать, что там есть как минимум три группы населения. Первая группа населения – идейные нацисты. С этими нацистами бесполезно денацифицировать. От них надо санировать территорию Украины вместе с потомками и семьями. Санировать – это не значит расстреливать и вешать. Нет, крови не нужно, ни в коем случае. Вплоть до того, что давать подъемный капитал и высылать на Запад. Не брать на себя кровь. Главное, чтобы их не было в нашей стране», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что остальным частям населения нужно помогать, и проводить с ними психологическую работу.