«Нацистские обезьяны с гранатой». Над Украиной устанавливается бесполетная зона

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Новости Украины

На фоне раскрученной Западом истерии с «российским вторжением» над Украиной фактически устанавливается бесполётная зона. Одна из крупнейших страховых компаний Запада отказывается выступать гарантом работы авиаперевозчиков. Некоторые рейсы на Украину уже отменены.

«На этом ситуация не ограничится, и завтра отмен рейсов станет ещё больше», – сообщил на своём YouTube-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 16 часов по киевскому времени завтрашнего дня одна из крупнейших британских страховых компаний отзывает свои страховые гарантии для самолётов, находящихся в воздушном пространстве Украины. То есть, она дальше не покрывает риски для бортов, которые находятся в воздушном пространстве Украины, в связи с эскалацией со стороны РФ и новостями в различных медиа о возможном вторжении в ближайшее время», – сказал депутат.

Гончаренко подчеркнул, что западные авиакомпании опасаются повторения истории со сбитым в 2014 году малазийском Боингом. Сегодня ситуация станет предметом рассмотрения на экстренном заседании правительства Украины.

Известие об отмене авиарейсов пришло спустя несколько часов после того, как в Киеве в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет из Литвы с партией зенитно-ракетных комплексов «Stinger».

По мнению депутата Госдумы, экономиста Михаила Делягина, превращение Украины в беспилотную зону на самом деле связано именно с поставками ЗРК.

«После того, как НАТО (руками Литвы) поставили на Украину «Стингеры», страховые компании превратили её в бесполетную зону с середины завтрашнего дня, полностью прекратив коммерческое авиасообщение. Мера разумная: ведь и обычная обезьяна с гранатой – серьёзная угроза, а уж стаи нацистских обезьян со стингерами», – написал российский депутат в своём Telegram-канале.