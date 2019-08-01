Нацистское чтиво снова набирает популярность в Европе

01.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Запрещённая в России книга Адольфа Гитлера «Mein Kampf» получит дополнительный тираж в Эстонии, в других же европейских странах это издание либо продаётся свободно, либо получает переводы, либо экранизируется в театральных постановках.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы обратили внимание на информацию о том, что запрещённая в России книга «Моя борьба» Адольфа Гитлера выйдет дополнительным тиражом в Эстонии в августе этого года. Сообщается, что первый тираж, опубликованный издательством «Matrix Publishing» в первой половине текущего года, был полностью распродан. Это издательство не раз было замечено в публикации сочинений абсолютно одиозных авторов, в скандальном послужном списке издательского дома книги эстонских нацистских пособников и их современных последователей.

Мы с тревогой наблюдаем в последние годы, как нездоровый ажиотаж вокруг указанной книги набирает обороты в Европе. В 2016 году издание с комментариями Мюнхенского института современной истории поступило в продажу в Германии, к концу года было продано 85 тысяч книг вместо изначальных 4 тысяч. В том же году итальянская газета «Il journale» выпустила в качестве бесплатного приложения первый том книги. В 2018 году эта ж книга стала доступна в Нидерландах после 70-летнего запрета на продажу в этой стране, на 2020 год анонсирован выход французского перевода.

В марте текущего года один из варшавских театров поставил спектакль по гитлеровскому тексту, несмотря на его запрет в Польше. Кроме того, сочинение можно свободно приобрести в таких странах как Великобритания, США, Франция и даже Япония», – рассказала Захарова.