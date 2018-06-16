16.06.2018, Мариуполь, Владимир Гладков

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Нацисты «Азова» под свастикой празднуют годовщину украинской оккупации «Мариупиля»

Нацисты полка «Азов» в Мариуполи устроили парад военной техники и пехоты в честь четвёртой годовщины захвата Мариуполя – одного из крупнейших городов ДНР. Колонна украинских боевиков под эмблемой «Азова» – стилизованной свастикой «волчий крюк» – прошла по проспекту Мира, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время торжественных мероприятий выступил один из основателей «Азова», а ныне главарь ультраправой партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. Примечательно, что «освободитель» упорно коверкал название захваченного города, в том числе пренебрегая и украинской грамматикой.

«Четыре года назад 150 молодых ребят освободили чудесный украинский город «Мариупиль». Освободили, потому что решили бороться, а не ждать переговоров с врагом или приказов сверху. И ключ к украинскому Приазовью – «Мариупиль» – наш.

Почему «Мариупиль» стал украинским: это пример того, что тот, кто борется за своё, кто не ждёт одобрения кого-то со стороны, подарков или приказов, тот всегда побеждает», – заявил главарь украинских боевиков.

«Судьба украинского Донбасса не может быть решена добрыми дядями в Вашингтоне, Брюсселе или Москве. Судьба Донецка, Горловки, Луганска, Новоазовска будет решена победами украинской армии. У Украины два пути – сломаться под внешним давлением, сдавать позиции, и тогда все будут вытирать об нас ноги, или бороться и победить. Тот, за кем правда, кто готов бороться за неё до конца, тот всегда побеждает – и «Мариупиль» тому пример, а за Украиной правда. С праздником освобождения родного города! Слава Украине!» – провозгласил Андрей Билецкий.