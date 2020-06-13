Нацисты «Азова» покатались по пустому Мариуполю в честь шестой годовщины оккупации

13.06.2020, Мариуполь, Павел Егоров

13 июня, в день шестой годовщины захвата украинскими формированиями Мариуполя – второго по величине города ДНР, – участвовавшие в той операции националисты на тот момент батальона, а ныне – полка «Азов» проехали по городу колонной военной техники и автомобилей.

Так как в связи с карантинными мероприятиями митинги пока официально отменены, бандеровцы ограничились автопробегом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Маршрут пролегал через все четыре района Мариуполя. Около двух часов гражданские авто и военные бронемашины «Дозор», «Казак» и «Спартан» следовали по городу под украинскими и бандеровскими «прапорами» с лозунгом «Украина превыше всего».

Кроме того, помимо «Азова», над колонной оккупантов развивалась символика «УНА-УНСО» и «Украинской добровольческой армии», созданной на базе «Правого сектора.

Несмотря на то, что практически полное отсутствие зрителей справедливо можно объяснить карантинными ограничениями, на разных источника среди серии фото можно найти не более двух-трёх снимков с «мариупольцами», и то, в своём одиночестве больше напоминающими городских сумасшедших.

Несмотря на это, падкие на «народную любовь» азовцы так прокомментировали свои впечатления на сайте полка:

«Немало мариупольцев в этот день надели вышиванки и с флагами Украины вышли на улицы. Они приветствовали своих защитников криками «Слава Украине!» и благодарили военным «Азова» за мирное небо».

В финале автопробега националист-азовец с позывным «Спайдер» поблагодарил патрульную полицию и городские власти за содействие в его проведении.

Также на официальном сайте полка «Азов» националисты похвастались «звёздным составом» поздравляющих их представителей украинского бомонда, в чём радикалам помогли организаторы фестиваля «Вильный Мариуполь», назвав это флешмобом.

Среди поздравляющих были: художник-матершинник Лесь Подеревянский, экс-военный прокурор Анатолий Матиос, пропагандистки Янина Соколова и Наталья Влащенко, группа «Антитела», автор и актёр «Квартала 95» Александр Пикалов, украинский телеведущий и бывший участник «Comedy Club» Сергей Притула, ФК «Динамо» Киев и «Мариуполь», группа «беz Ограничений», проект Полиграф ШарикOFF, Сашко Положинский из «Тартак», группа «Танок На Майдане Конго», музыкант Олег Скрипка, певец Виктор Павлик, группа «Кому Вниз» и другие.