Нацисты «Азова» пошли на отказ от «расовой чистоты» ради участия в выборах

25.10.2020, Москва, Максим Карпенко, Сергей Рулёв

«Национальный корпус» – политическое крыло неонацистского полка «Азов» – вынуждено идти на отступление от идеологических принципов ради участия в выборах. Например, в Одессе, «Азов» представляют люди, далекие от так называемой «расовой чистоты».

Об этом в Москве на презентации книги «Черное солнце Украины» заявил экс-депутат Одесского горсовета Александр Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они создали собственную гражданскую, политическую структуру, партию «Национальный корпус». Наверное, это производит сильное впечатление, но посмотрим, где эта партия сейчас выступит на выборах в местные органы власти.

«Азов» там активно представлен удивительным образом. Например, когда мы говорим, что «Азов», как это ни парадоксально, это партия юго-востока, исторической Новороссии, – в Одессе огромное количество наружной рекламы «Азова», – но, если мы посмотрим на того, кто идет, например, в тот же одесский горсовет от «Азова», то мы не увидим там, например, расовой чистоты.

Там можно и грузина встретить среди кандидатов, еще каких-то людей, которые могут не укладываться в «нюрнбергские законы». То есть, выходя в поле публичной политики, этими своими жесткими критериями, связанными с неонацистскими идеями, «Азов» вынужден поступаться. Поступаться чистотой идеологии для того, чтобы участвовать в такой либеральной процедуре, как партийная борьба, конкурентные выборы.

И это важный урок. Посмотрим, что у них в итоге получится, в каких регионах они сумеют показать результат. Это будет важный сигнал», – заявил Васильев.

Политик также отметил, тот факт, что идейно нынешний «Азов» и его ответвления близки к трудам Дмитрия Донцова, который считается идеологом украинского интегрального национализма, но при этом был этническим русским, выходцем из Новороссии. Васильев провел параллели между событиями на Украине столетней давности и сегодняшним временем:

«Дмитрий Донцов – это человек этнический русский, это человек из города Мелитополь, то есть, это один из типичных небольших городков Новороссии со всем характерным набором признаков. Изначально господин Донцов начинал как чуть ли не российский социал-демократ, и, если бы как-то иначе сложилась его судьба, мог придрейфовать к меньшевикам, наверное, но в итоге этот человек стал идеологом чего-то, что принято считать украинским национализмом.

Но если мы посмотрим на отношение того же Донцова и ОУН, то мы увидим просто кальку с отношениями «Азова» с той же «Свободой», какими-то более традиционными украинскими националистами галицкими.

Когда Донцова пригласили в ОУН – стать членом самой мощной украинской националистической организации, обладавшей своей террористической сетью, организационными ячейками, – Донцов отказался и очень сильно обидел будущих бандеровцев этим отказом.

А если мы посмотрим на основные мысли Донцова, то увидим там очень мало украинского национализма – какого-то превозношения, «какой украинский народ прекрасный», – наоборот! Донцов будет писать о том, что большинство украинского народа – это быдло, гречкосеи, крестьяне, – что над ними должна стоять каста избранных воинов, обладающих совершенно другим набором признаков, который не присущи украинской массе.

Если мы посмотрим на то, что сегодня представляет «Азов» – то эта организация как раз построена на идее касты воинов, которая должна руководить обществом», – напомнил Васильев.