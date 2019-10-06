Нацисты «Азова» угрожают сорвать разведение войск в Донбассе

06.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Боевики украинских националистических батальонов готовы оказать вооруженное сопротивление разведению войск от линии фронта в Донбассе, которое официальный Киев обязался начать завтра, согласно подписанной в Минске «формуле Штайнмайера».

Об этом на Майдане в ходе митинга-вече «Остановим капитуляцию» заявил «ветеран» нацбата «Азов», член «Нацкорпуса» Сергей Бевз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешняя, как и предыдущая власть, боится украинского духа. Она хочет превратить нашу страну в Хохляндию. Они говорят, что не будут пройдены красные линии, но это неправда. Красная линия перейдена еще в 2014 году, когда российские войска вошли в Крым и Донбасс», – сказал он.

По словам Бевза, Украина заплатила за свою «свободу» слишком большую цену, чтобы отступать

«Более 13 тысяч украинцев погибло, множество ранено, множество остались без крова. И то, что сейчас делает Зеленский – это капитуляция, которой мы не допустим», – отметил Бевз.

При этом он добавил, что сегодня, как и в 2014 году, националисты готовы самовольно отправиться в Донбасс для разжигания боевых действий.

«Мы, добровольцы, без нормального вооружения встали на защиту Украины в 2014 году, подставив плечо вооруженным силам. Если власть дальше будет пытаться отводить войска, предавая украинцев, живущих на линии разграничения, мы снова вспомним 65 статью Конституции Украины, которая обязывает нас защищать территориальную целостность и независимость государства. У нас есть оружие, и мы защитим Украину. Нет капитуляции!», – прокричал Бевз, закончив речь традиционным бандеровским лозунгом «Слава Украине!».