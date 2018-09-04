Нацисты «Азова» валят убийство Захарченко на «кошелек Януковича»

04.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

К убийству лидера ДНР Александра Захарченко может быть причастен осевший с 2014 года в России украинский олигарх Сергей Курченко, конфликтовавший с властями республики.

Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший руководитель пресс-службы СБУ Станислав Речинский, обративший внимание на версию, обнародованную боевиком “Азова”, бывшим белорусским нацистом Сергеем Коротких (“Малюта”, “Боцман”), получившим украинское гражданство.

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“Хочется верить, что СБУ исполнило Захарченко, но есть и другой след, который тоже условно можно назвать украинским. И вот он – потенциальный герой-заказчик: Курченко Сергей Витальевич”, – пишет Коротких (в Facebook – Захар Лаврентьев).

Он отмечает, что “Захарченко активно наступал на жадного воришку”, в частности, против Курченко, которого ранее называли “кошелек Януковича”, 26 сентября в ДНР отделом по борьбе с организованной преступностью «по факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 172 УК ДНР» против одной из аффилированных с Сергеем Курченко структур, деятельность которой была связана с поставками природного газа.

Кроме того, 9 октября в Народном совете ДНР была создана комиссия по расследованию мошеннической деятельности предпринимателя Сергея Курченко и аффилированных с ним лиц и компаний.

Также глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о введении санкций в отношении Сергея Курченко и подконтрольных ему компаний.

Митинг в Донецке против деятельности Курченко собрал тысячи протестующих.

В свою очередь Речинский версию Коротких о причастности Курченко к убийству Захарченко называет “весьма интересной”.

“Курченко – основной игрок на угольном рынке оккупированных территорий. Причем, играет он с профитом как для себя, так и для коррумпированных чиновников всех сторон, в том числе и Украины. Естественно, он же играет и на рынке ГСМ. Опять же, с откатами для всех сторон. Другой вопрос, откуда вдруг у Курченко появились свои ликвидаторы такого уровня? Ниоткуда. Курченко в этом вопросе сотрудничает со спецслужбами. Чьими? Интересный вопрос”, – отмечает экс-глава пресс-службы СБУ.

“Кстати, а что там с деятельностью Курченко в Украине? Помню, что показательно отняли кучу квартир каких-то. А что в глубине? Вряд ли стали бы серьезно щемить уважаемого партнера по угольным схемам”, – полагает Речинский.