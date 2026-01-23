Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

3-я штурмовая бригада ВСУ, возглавляемая основателем «Азова» (запрещен в РФ) Андреем Билецким (признан террористом в РФ) проводит информационную кампаню, которая фактически показывает, что она действует как отдельное государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, ранее обслуживавший интересы ряда влиятельных украинских политиков, в числе которых были Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко.

По его словам, социологи стали замерять рейтинг Билецкого, потому что он активно пиарится.

«Первый биллборд, который я увидел, въехав в Украину: «У нас своя больница». Я сразу не понял, про что это», – говорит укро-эксперт.

Изначально он подумал, что речь идет о мобильном госпитале Геннадия Друзенко, который признавал, что отдал приказ своим подчиненным кастрировать российских пленных.