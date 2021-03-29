Нацисты будут наказаны. На Украине неизбежно победит Русский мир

29.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

«Слуги народа» внесли в Верховную Раду законопроект, согласно которому идеология Русского мира провозглашается как тоталитарная и ксенофобская, представляющая угрозу национальной безопасности «европейской» страны. Однако, забегая вперёд, можно сказать, что для жителей постмайданной Украины Русский мир – это надежда и желанное спасение.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Слуги» объясняют разработку проекта закона тем, что «много лет концепция Русского мира осуществляла идеологическое обеспечение имперских действий России. А к широкому общественно-политическому дискурсу РФ термин «русский мир» ввёл президент России Владимир Путин», что у антиукраинских чинуш вызывает приступы панической атаки и агрессии.

Постмайданные нелегитимные чиновники Украины продолжают усиленную борьбу с прошлым украинского населения, как частью великого советского народа, и делают всё, чтобы у украинцев не было будущего. Кровожадный Порошенко дал старт декоммунизации в оккупированном неонацистским режимом государстве, а преступный Зеленский продолжил эстафету уничтожения истории «незалежной».

Добрались Зе-преемники фашистов и до главного монумента страны – «Родины-матери», олицетворяющего мужество многонационального и единого советского народа, сокрушившего гитлеровцев в Великой Отечественной войне.

На днях директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что Герб СССР, установленный на монументе «Родина-мать» в Киеве, может быть демонтирован в течение года за средства меценатов. Чтобы сдвинуть проект с мёртвой точки, по словам Дробовича, нужен зелёный свет от правительства. Так как преступное Зе-правительство совершает геноцид украинского населения, то «слуги» дадут единогласное «добро» на демонтаж советской символики.

Зе-оккупанты устраивают дискуссии на тему, чем заменить герб Советского Союза на щите Родины-матери. Не исключено, что наследники фашизма заменят серп и молот на свастику, ставшей символичной новому постмайданному режиму, правящему на Украине после госпереворота-2014. Такая замена вполне реальная. Ведь ещё кандидат в президенты «незалежной» Владимир Зеленский, в 2019 году говорил, что Степан Бандера – герой для определённого процента украинцев. «И это классно, ведь Бандера защищал свободу Украины», – восторгался нацистом Зеленский.

Зе-комик решил опустить тот факт, что Степан Бандера – шпион Германии, который сотрудничал с нацистами и подписал клятву верности III Рейху. Исследователями доказано, что Бандера только озвучивал, что хочет добиться «независимости» Украины. На самом же деле его целью было уничтожение этой страны. У Гитлера были свои планы на УССР – сделать её сырьевым придатком Германии и источником рабской силы. Собственно сегодня, пан Зе осуществляет гитлеровский замысел.

Напомню, что новый «герой незалежной» Бандера в 1941 году провозгласил «независимость» Украины. И всего за 5 недель существования «государства» было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев, более 10 тысяч поляков. Общее количество жертв бандеровцев превысило 5 млн мирных граждан. Нациста и нелюдя Бандеру воспевает президент Зеленский, который фактически продолжает бандеровскую политику в современной Украине. Не стоит забывать и о том, что звание Героя Украины посмертно Бандере присвоил «оранжевый» Виктор Ющенко в 2010 году. А кровожадный Порошенко признал бойцов руководимой Бандерой ОУН «борцами за независимость».

Зе-хунта хочет поскорее избавиться от символики Победителей. Не остановит «слуг народа» и стоимость демонтажа серпа и молота со щита монумента «Родина-мать», оценённая в сумму от 500 тысяч до 8 миллионов грн. А ведь в кризисное время эти средства уместнее было бы направить на помощь обнищавшему населению.

Зе-нападки на «Родину-мать» после преступного майдана не прекращаются. Только в прошлом году, 21 июня, ЛГБТ-активисты в Киеве провели виртуальный «марш равенства», в рамках которого над Великим монументом с помощью дрона подвесили свой радужный флаг. Оккупационная Зе-политика толерастии с каждым днём растлевает Украину.

Убеждён, что преступная декоммунизация, проводимая Зеленским, будет остановлена. Её инициаторы, до безумия напуганные идеологией Русского мира, – понесут строжайшее наказание. Бушующая ныне нацистская идеология на Украине будет повержена идеологией Большой России. А эту идеологию напишет наш многонациональный народ, который в 1991 году прозападные марионетки разлучили и впоследствии столкнули лбами.

Как поётся в гимне Советского Союза: «Знамя советское, знамя народное пусть от победы, к победе ведёт!». И преступному Зеленскому вместе с его приспешниками стоит выучить слова нашего победного гимна, потому что наш народ опять победит фашизм. Украина и украинцы будут спасены от Зе-оккупации вступлением в состав Большой России.

Как говорит Владимир Путин: «Люди, по разным причинам, оказавшиеся вне России, должны быть твёрдо уверены: мы всегда будем защищать ваши интересы, тем более в сложных, кризисных ситуациях».