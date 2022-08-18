Нацисты доиграются: Прибалтика для РФ превратится в «Тайвань» – историк

18.08.2022  19:41 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, История, Нацизм, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Скандал, Спецоперация


Против прибалтийских фашистов, которые сносят советские памятники и издеваются над русским населением, можно использовать опыт Израиля по борьбе с терроризмом.

Об этом в эфире «НТВ» заявил председатель независимого исторического общества Ярослав Листов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Против прибалтийских фашистов, которые сносят советские памятники и издеваются над русским населением, можно использовать...

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«Решить вопрос Прибалтики можно только одним способом – решить вопрос с Украиной. Жестко, быстро, с четким пониманием возмездия, что страдать должны не только те люди, которых посылают на фронт, но и те, которые посылают на фронт.

Те люди, которые принимают решение о сносе наших памятников, об объявлении нас «террористами», сами должны быть, в рамках российского законодательства объявлены террористами со всеми вытекающими последствиями. В том числе, опыт Израиля по ликвидации террористических группировок. У нас есть хороший опыт, который мы бы могли продемонстрировать в отношении конкретных личностей.

Потому что сейчас мы прекрасно видим, что Европа отказалась от основных прав – право на свободу передвижения (теперь это уже не право, а привилегия), право на священную собственность (не для всех, а только по национальному признаку), право на переговоры в мире. Европа через Прибалтику отказалась от всех результатов. На это нужно максимально транслировать, понизить наши дипломатические отношения – до консульских. Своих людей бросать ни в коем случае нельзя.

И очень важный момент, который Владимир Путин определили на дне ВМФ. Необходимо максимально развивать Балтийский флот, чтобы к окончанию спецоперации на Украине – мы могли создать из Прибалтики остров Тайвань», – предупредил историк.

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