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Поскольку ЮНЕСКО включил центр Одессы в список культурного наследия, неонацисты теперь попытаются устроить чудовищную провокацию и обвинить во всём Россию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил покинувший Украину журналист Кирилл Вышинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе ЮНЕСКО включил центр Одессы в список культурного наследия. И вот один из менеджеров, который руководил в Одессе продвижением этого проекта, дал интервью и говорит: «Теперь весь мир знает, что центр Одессы – это носитель великой одесско-украинской культуры».

Я в этот момент завис. Они снесли памятник тем, кто строил этот город. Можно ещё снести памятник Дюку Ришелье, и Потёмкинскую лестницу разобрать», – сказал Вышинский.

Он подчеркнул, что теперь неонацисты попытаются совершить чудовищную провокацию для того, чтобы обвинить Россию и попытаться выбить с Запада новое оружие и финансы.

«А какой мотив у них был? После этого если русские ракеты попадут в центр Одессы, то им проще будет получить оружие, ПВО, и деньги. У меня страх за центр Одессы. Если эти люди понимают: если с центром Одессы что-то произойдёт, то они будут вправе требовать оружие и деньги, они сами это и сделают. Потому что невозможно представит себе, чтобы у нас кто-то в здравом уме пытался обстреливать одесский Оперный театр», – резюмировал журналист.