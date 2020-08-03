Нацисты готовят циничную провокацию в Донбассе, чтобы «раскачать» Киев на войну

03.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

По приглашению националистов в зону «ООС» прибыл одиозный украинский пропагандист Андрей Цаплиенко с задачей снять фейковый репортаж о якобы несоблюдении защитниками Донбасса режима тишины.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зону ответственности 46 батальона «Донбасс» 54 бригады прибыл известный украинский пропагандист Цаплиенко, прославившийся своими фейковыми репортажами. Одно из его последних творений – это репортаж о событиях в районе населённого пункта Зайцево, где по вине командира погибли три боевика из 35 бригады морской пехоты.

Цаплиенко умеет мастерски выполнять заказы командования ВСУ и скрывать их вину, что вызывает отвращение даже у украинских солдат», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на этот раз задачей Андрея Цаплиенко будет снять фейковый ролик о якобы обстрелах позиций ВСУ защитниками Донбасса, чтобы с его помощью накалить обстановку в Киеве и принудить Владимира Зеленского отказаться от перемирия.

«На этот раз, Цаплиенко приехал по личному приглашению командира 46 батальона «Донбасс» Власенко, который категорически отрицает мирные инициативы, и настроен продолжать кровопролитную войну.

Пропагандисты планируют снять очередной лживый репортаж с постановочными обстрелами, якобы с нашей стороны, с помощью которого радикально настроенные граждане должны принудить Зеленского отказаться от курса мирного урегулирования конфликта на Донбассе», – добавили в НМ ДНР.