Нацисты и Саакашвили наживаются на протестах украинских моряков

11.06.2021, Одесса, Иван Добровольский

Новости Украины

А нас-то за что? Этот вопрос на современной Украине задают сейчас многие любители европейских ценностей и борцы за справедливость. В нехилый замес в последнее время попали – популяризаторы заграничного образа жизни – украинские моряки и члены их семей. Их борьбу с коррупцией возглавили маргиналы из националистических организаций.

Очередной перфоманс наблюдали вчера, 10 июня, Одесситы в центральной части города. Моряки-подфлажники и представители националистической организации «Национальный корпус» с факелами и криками ходили по улицам, что-то жгли, кому-то забрасывали во двор фаеры. Народ шугался от этого хождения в разные стороны. Горожане не могли понять, каким боком нацики к проблеме моряков, которые борются за свое право без взяток и поборов проходить обязательную профессиональную переаттестацию.

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Следует отметить, что «борцов для истинных украинцев за рай на отдельно взятой земле» тема моряков заинтересовала еще в начале года: протест людей был умело возглавлен и направлен в нужное русло. Начались пикеты, потом перекрытие дорог.

По «счастливой случайности» во время одного из митингов моряков, когда была перекрыта киевская трасса, там оказался руководитель неонациской организации «Национальное сопротивление» Алексей Сталкер с подружкой, убийцей правоохранителей, Витой Заверюхой. На месте пикета образовался вдруг и «карлсон всея Украины» Михаил Саакашвили, который стал рвать на себе куртку и кричать, что посадит всех барыг в тюрьму…

В апреле текущего года Министерство юстиции Украины зарегистрировало утвержденный Министерством инфраструктуры Украины приказ от 6 апреля 2021 года №201 «О внесении изменений в нормативно-правовые акты Министерства транспорта и связи Украины и Министерства инфраструктуры Украины», который внедряет автоматизированную систему тестирования моряков без участия человека-экзаменатора.

Казалось бы, моряки добились наконец своего права: вздохнули и готовились идти в капитанию, где за эту услугу нужно было оплатить 121 гривну 20 копеек (живая очередь+самостоятельно сделать ксерокопии необходимых документов), а не 1 155 гривен, как ранее платили Морречсервису, но всё было остановлено одним человеком.

«Простой одесский парень» некто Валерий Муравский пошёл в суд, подал иск и «отсудил» у целого министерства такой выстраданный для моряков документ. И теперь место противостояния перенеслось в Киев, где в Киевском административном суде рассматривается дело об отмене Приказа Министерства инфраструктуры №201.

Этот приказ стал едва ли не первым успехом простого рабочего над прогнившей властью, но «патриотические» суды его отменили. Примечательно, что главными оппонентами моряков в этом вопросе стали неонацисты.

Они же, какая неожиданность, стали и организаторами очередных массовых акций протеста моряков и примкнувшей к ним национально-свидомой общественности, под стенами Посольства США в Киеве почему-то.

И опять все пошло по новой. Пока идут суды, новая система прохождения экзаменов, естественно не действует. Народ под новыми и новыми предлогами выводят на улицы. Причем, прописываемые требования становятся все более абсурдными, как-то – вообще отменить экзамены, которые проводятся во всем мире с завидной периодичностью, или же открыть доступ к реестру морских документов. Все это делается с одной целью – затянуть на непонятное время бардак в морской отрасли, а тем самым стричь купоны с моряков, у которых горит рейс.

Вот такой рай получили украинские моряки, которые с радостью приветствовали майдан, мечтами жить в Европе, а оказались по факту… в рифмованной месте. Теперь с благодарностью они вспоминают времена Януковича, ведь тогда взятки были в 10 раз меньше.

Оказалось, что у «патриотов» любовь к деньгам просто непомерная. Романтический флер постепенно спадает и с некоторых политиков. К примеру, тот же Владислав Криклий, получивший пинок под зад за свой Приказ №201, кажись, уже понял, что с фашистами игры опасны для жизни.

На попятную пошла и главная расовая идеологиня Галина Третьякова, которая вдруг поняла, что у нее самой череп слегка не нордического строения.

Дурман проходит? Будем надеяться