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25.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Нацисты из С14 отметились очередной русофобской выходкой

Боевики из националистической группировки С14 разрисовали бигборды с рекламой на русском языке в Кременчуге Полтавской области.

Своим «творчеством» они похвастались в блоге организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радикалы объясняют свои действия тем, что в городе вся реклама должна быть выполнена исключительно на «мове».

«Почти год действует постановление городского совета Кременчуга о размещении рекламы на государственном языке. Большинство предпринимателей прислушались и заменили наружную рекламу. Тем, кто саботирует процесс, активисты С14 напомнили о незаконности размещения информации на иностранном языке», – говорится в сообщении.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве потребовали загнать русский язык в гетто.

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