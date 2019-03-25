Нацисты из С14 отметились очередной русофобской выходкой
Боевики из националистической группировки С14 разрисовали бигборды с рекламой на русском языке в Кременчуге Полтавской области.
Своим «творчеством» они похвастались в блоге организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Радикалы объясняют свои действия тем, что в городе вся реклама должна быть выполнена исключительно на «мове».
«Почти год действует постановление городского совета Кременчуга о размещении рекламы на государственном языке. Большинство предпринимателей прислушались и заменили наружную рекламу. Тем, кто саботирует процесс, активисты С14 напомнили о незаконности размещения информации на иностранном языке», – говорится в сообщении.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве потребовали загнать русский язык в гетто.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.