Нацисты из Верховной рады сделали поблажку для венгров, но не для русских

Вадим Москаленко.  
31.05.2023 00:22
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Закарпатье, Образование, Права человека, Украина


Верховная рада Украины отложила на год – до 1 сентября 2024 года – принудительный перевод школ с обучением на языках национальных меньшинств. Исключение будет сделано «для языков стран ЕС» – то есть, поблажка дается венграм, болгарам, румынам, но не русским.

Соответствующее решение было принято украинским парламентом на сегодняшнем закрытом заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада Украины отложила на год – до 1 сентября 2024 года – принудительный...

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«За» проголосовали 385 депутатов без каких-либо обсуждений и комментариев.

Считается, что таким образом Киев пытался снять напряжение с Венгрией, которая, защищая права своих соотечественников в Закарпатье, периодически блокирует заседания комиссии Украина-НАТО и выделение траншей ЕС на помощь Киеву.

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