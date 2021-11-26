Нацисты из ВСУ безжалостно расстреляли мирного жителя подконтрольного Киеву Донбасса

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Новости Украины

29 октября недалеко от подконтрольного Киеву села Павлополь возле собственного дома карателями ВСУ из Западной Украины был расстрелян мирный житель.

Об этом в своём отчёте сообщила миссия ОБСЕ в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации международного ведомства, мужчина ловил рыбу с лодки в озере, когда по нему открыли огонь. От ранений в голову и ногу он скончался. По словам очевидцев, по рыбаку было произведено пять выстрелов.

«Они услышали, как мужчина громко звал на помощь, и увидели, как он пытался доплыть до берега с лодки примерно в 100 метрах от него. Они помогли ему выбраться на берег, но мужчина потерял сознание, а они вызвали скорую помощь», – рассказали в ОБСЕ о показаниях очевидцев.

Однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Произошедшее прокомментировал военкор ДНР Дмитрий Астрахань. По его словам, данный район занимают подразделения 1 горно-штурмового батальона 128 огшбр ВСУ.

«Настолько очевидно, что это сделали именно они, что даже украинские ИПсО и пресс-службы не пытаются выдать это за обстрел со стороны ДНР или назвать мужчину шпионом-диверсантом. Наверное, рассчитывали скрыть это, но данные просочились в ОБСЕ. В противном случае, скорее всего, смогли бы «замять», – написал он.

Дмитрий Астрахань подчеркнул, что огонь вело не простое подразделение ВСУ – это была идеологически обработанная «горная пехота» из западных областей Украины.

«Очередной виток нагнетания истерии про «вторжение России», одновременно с рассказами о том, что украинский солдат должен стрелять во всё, что видит ради «нации» и будет безнаказан – дают результаты. Эти придурки именно этим и занимались, причём с двойным усердием на фоне многих других подразделений. Как любят писать украинские военнослужащие в сети: «*** их по полной, у нас там родственников нет». А у этих, действительно, тут родственников нет, но зато есть уверенность в том, что они и являются настоящими украинцами», – добавил донецкий военкор.