Нацисты из ВСУ безжалостно расстреляли мирного жителя подконтрольного Киеву Донбасса

26.11.2021  19:59 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

29 октября недалеко от подконтрольного Киеву села Павлополь возле собственного дома карателями ВСУ из Западной Украины был расстрелян мирный житель.

Об этом в своём отчёте сообщила миссия ОБСЕ в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

29 октября недалеко от подконтрольного Киеву села Павлополь возле собственного дома карателями ВСУ из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По информации международного ведомства, мужчина ловил рыбу с лодки в озере, когда по нему открыли огонь. От ранений в голову и ногу он скончался. По словам очевидцев, по рыбаку было произведено пять выстрелов.

«Они услышали, как мужчина громко звал на помощь, и увидели, как он пытался доплыть до берега с лодки примерно в 100 метрах от него. Они помогли ему выбраться на берег, но мужчина потерял сознание, а они вызвали скорую помощь», – рассказали в ОБСЕ о показаниях очевидцев.

Однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Произошедшее прокомментировал военкор ДНР Дмитрий Астрахань. По его словам, данный район занимают подразделения 1 горно-штурмового батальона 128 огшбр ВСУ.

«Настолько очевидно, что это сделали именно они, что даже украинские ИПсО и пресс-службы не пытаются выдать это за обстрел со стороны ДНР или назвать мужчину шпионом-диверсантом. Наверное, рассчитывали скрыть это, но данные просочились в ОБСЕ. В противном случае, скорее всего, смогли бы «замять», – написал он.

Дмитрий Астрахань подчеркнул, что огонь вело не простое подразделение ВСУ – это была идеологически обработанная «горная пехота» из западных областей Украины.

«Очередной виток нагнетания истерии про «вторжение России», одновременно с рассказами о том, что украинский солдат должен стрелять во всё, что видит ради «нации» и будет безнаказан – дают результаты. Эти придурки именно этим и занимались, причём с двойным усердием на фоне многих других подразделений.

Как любят писать украинские военнослужащие в сети: «*** их по полной, у нас там родственников нет». А у этих, действительно, тут родственников нет, но зато есть уверенность в том, что они и являются настоящими украинцами», – добавил донецкий военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть