Нацисты избили работника авиазавода «Антонов» за футболку с гербом СССР

08.08.2020, Киев, Михаил Рябов

В Киеве избит сотрудник авиазавода «Антонов» Евгений Сова за футболку с гербом СССР. Об этом сообщил в своем блоге журналист Павел Волков, подчеркнув, что, хоть советская символика формально и подпадает под действие закона «о декоммунизации», однако никто не имеет права избивать за неугодные рисунки на одежде. Сам пострадавший опубликовал снимок футболки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера вечером на сотрудника ГП «Антонов» Евгения Сову в Киеве напало трое нацистских боевиков. После смены на авиазаводе человек вышел пешком прогуляться в парке на Нивках. Когда возвращался, на Святошинском мосту увидел троих наци в одежде камуфляжного цвета. По предположению Евгения, они направлялись на завод АТЭК, территорию которого арендует террористическая праворадикальная группировка Нацкорпус. Спортивного вида боевики внимательно посмотрели на человека. Когда тот дошел до конца моста и обернулся, увидел, что они идут за ним.

– Я решил, что вряд ли они станут нападать в людном месте, просто поскандалят. Поэтому пошел под мост на остановку ждать транспорт.

Наци, уже натянув банданы на лица, спустились за Евгением и потребовали снять футболку, изображение на которой им чем-то не понравилось.

– Иначе будет плохо, – последовала прямая угроза.

Понимая, что находится в опасности, человек предложил бандитам вывернуть футболку наизнанку, но это их не устроило. Боевики забрызгали глаза Евгения из газового балончика, а пока он приходил в себя, достали кастеты и жестоко избили его, нанося удары по голове. Затем они порвали не понравившуюся футболку и покинули место преступления. Все произошло прямо напротив авиазавода «Антонов».

К слову, Евгений не состоит ни в каких политических партиях или общественных движениях, но смело и открыто выражает свои антифашистские и антивоенные взгляды. Фашистский террор против инакомыслящих на улицах Украины продолжается.

В полиции заявление приняли без особого энтузиазма, пояснив, что им все равно не дают команды разбираться с правонарушениями националистов. Тем не менее, на Святошинском мосту расположены видеокамеры, поэтому нет сомнений, что преступников опознают в самое ближайшее время. Но будут ли расследовать – это вопрос», – сообщил Волков.