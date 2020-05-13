Нацисты ликуют: На Киевщине осквернили Вечный огонь

13.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Полиция Белой Церкви объявила в розыск двух девушек, жаривших шашлыки на «вечном огне» в городском Парке Славы.

Об этом говорится в сообщении силовиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предварительно известно, что хулиганки «готовили еду» на мемориале 11 мая этого года. Свидетели этого обратились к правоохранителям, потребовав наказать девушек.

«Автор сообщения также утверждает, что молодые девушки вели себя вызывающе на замечания не реагировали. Данная информация зарегистрирована в Едином учете, работники Белоцерковского отдела полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личностей правонарушителей», – говорится в сообщении.

Информация о том, что хулиганок объявили в розыск, возбудила одиозную украинскую националистку, участницу карательной операции на Донбассе Елену Белозерскую. В своем блоге она вспомнила аналогичный случай, который произошел в 2011 году, когда двоих хулиганок осудили по статье 297 УК Украины «Надругательство над могилой». По мнению Белозерской, в стране, взявшей курс «прочь от Москвы» не должны наказывать за подобные действия.

«Будто наше государство не двигалась эти десять лет в направлении «Дальше от Москвы». Будто мы не заплатили за это нашими лучшими людьми. Скажите, мы не воюем уже 6 лет с наследниками советской империи? Если воюем, тогда откуда эта нереальная, невозможна толерантность к вате…

Эти девушки, сознательно или нет (скорее неосознанно) показали нам, сколько на седьмом году войны у нас здесь с вами еще ваты и как свободно она себя чувствует. Расплодилось, пока мы, дорогие, дрались между собой (ну, лично я ни с кем не спорила, потому что никогда не вступаю в дискуссии с черноротыми, но это мало что меняет). Пожалуй, только серьезное обострение на фронте от этого вылечит», – написала Белозерская.

В комментариях под ее сообщением мнение националистки поддержали ряд единомышленников.

«Девушки молодцы! Шестой год войны, а у нас до сих пор газпромовские горелки победобесия не снесены!»,- пишет Юрий Андреевский.

«Все эти горелки памяти советских оккупантов должны оплачиваться не государством а ватниками. (Создали фонд, и вперед). Никак не могу понять почему нормальные люди весь этот ватный шабаш до сих пор оплачивают. С технической точки зрения девушки использовали оплаченный ими газ по назначению», – добавляет Владимир Гроцков.

Присоединился к обсуждению и католический священник Олесь Август Чумаков, призвавший уничтожить физически всех несогласных с «идеалами Майдана».

«Мы проиграли войну и майдановское дело тогда, когда согласились, что враги, которые живут рядом с нами «имеют право на свое мнение». А мнение их о том, что нас и нашу страну надо уничтожить. Нас уничтожил социалистический либерализм. Стрелять на передке умеем, но вне фронта считаем, что таких же врагов здесь нет. Надо было выделить один год на зачистку, а после этого уже начинать строить украинскую демократическую реальность», – считает Чумаков.