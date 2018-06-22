22.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Нацисты начали объединительные торги с прицелом на Верховную Раду

Оболваненное националистической пропагандой украинское общество позитивно относится к праворадикальным партиям, веруя в их благородную роль по “защите от агрессора на фронте”, однако на выборах будет голосовать за более умеренных нацистов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по тематике правых групп в Украине и России Вячеслав Лихачев. Его выступление было похоже на лоббирование интересов партии “Свобода”, которая, очевидно, начала торги по гипотетическому объединению с более мелкими группировками для похода в новую Верховную Раду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя ультраправые приобрели общественную легитимность благодаря своему участию в войне, для избирателей они еще недостаточно привлекательны и популярны. Люди склонны позитивно воспринимать их не за идеологию и не за действия здесь, а за то, что они воевали на фронте. И эта поддержка, этот социальный капитал, заработанный на войне, не конвертируется в электоральную поддержку. Как мы видим по опросам, та же «Свобода» балансирует на грани прохождения, электорат «Национального корпуса» и «Правого сектора» теряется на уровне погрешности”, – сказал Лихачев.

При этом он не исключает, что “ВО “Свобода”, “Правый сектор” и “Нацкорпус” могут попасть в парламент, но для этого им надо объединиться и включить в объединение такие мелкие группировки, как С14 и “Карпатская сечь”.

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«Сейчас идут переговоры с Ярошем, – добавил эксперт. – Я не очень верю в их способность объединиться. Мне кажется, у них очень велика роль амбиций, идеологических противоречий, которые чем дальше, тем больше будут препятствовать их объединению. Объединенный блок ультраправых может перешагнуть электоральный барьер, но если они будут формировать список пропорциональной популярности, то на четыре пятых это будет список «Свободы», а одна пятая будет поделена между всеми остальными».