Нацисты напали на депутата за поздравление с 23 февраля

27.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты из праворадикальной неонацистской группировки «Национальный корпус» разбили яйцо о голову депутата Николаевского городского совета Павлу Зоткину из-за поздравления с Днем защитника Отечества, которое он опубликовал в своем блоге 23 февраля.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», националист потребовал от Зоткина объяснений, почему на открытке, опубликованной депутатом, был изображён российский флаг.

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Зоткин в ответ заявил, что не обратил на это внимании, а открытка, на самом деле является постером к фильму «Офицеры».

Сам же депутат пояснил, что сразу же удалил ее, как только этого потребовали националисты. Но им этого было мало, потому что Зоткин не извинился перед боевиками, воевавшими на Донбассе.

– С 23 февраля можно поздравлять Россию, у нас праздник украинской армии 14 октября. Вы это прекрасно знаете, вы специально это делаете, – заявил радикал.

– Нет, я это делал не специально, я это объяснил в отдельной публикации после этого, рассказал, что мой отец 25 лет прослужил в Советской Армии, – оправдывался Зоткин.

В это время подошедший сзади националист достал куриное яйцо и разбил его об голову депутата.

– Ну, я хочу вас поздравить с 23 февраля и наградить звездой победы, – прокомментировал произошедшее неонацист, который вел беседу.