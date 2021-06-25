Нацисты напали на известного журналиста Руслана Коцабу

25.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Ивано-Франковске украинские неонацисты напали на украинского журналиста Руслана Коцабу, который получил широкую известность после заключения в тюрьму из-за призывов бойкотировать призыв в АТО на братоубийственую войну.

По словам Коцабы, нападение произошло ночь на перроне местного железнодорожного вокзала, куда прибыл журналист, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в полночь, примерно в 00.30 на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала, на меня, журналиста Руслана Коцаба, группой местных неонацистов было совершено нападение! Сейчас я в больнице, поэтому извините те, с кем сегодня и завтра должен был встретиться. Немного для поднятия настроения – сейчас я, облитый зеленкой пацифист и телеведущий, как ходячая реклама «зеленой власти» накануне 25-й годовщины Дня Конституции! Эх, гарант-гарант», – написал Коцаба.

Он также уточнил, что в результате нападения, он получил химический ожог роговицы глаза.

«Украинские неонацисты – инструмент власти для подавления свободных украинских, людей, которые свободно думают и свободно говорят», – прокомментировал нападение на Коцабу киевский правозащитник Владимир Чемерис.

Нападавшие на Коцабу при этом не стесняются хвастаться своими «подвигами» в соцсетях.

«Встретили выродка (Руслана Коцабу) с поезда Киев-Ивано-Франковск надлежащим образом! Что-то он там кричал о купленных УБД (участник боевых действий, – авт.). Но это тема для следующих «встреч», – написал пользователь под логином Mirek Photos.

В опубликованных роликах нападения, слышны лозунги неонацистов, оскорбления в адрес президента России и крики: «Нет сепаратистам в Ивано-Франковске».