Нацисты напали на ветеранов с газовыми баллончиками

09.05.2019, Харьков

В Харькове во время возложения цветов от Союза ветеранов СБУ боевики радикальных националистических группировок совершили провокацию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает правозащитная организация «Успешный дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По информации правозащитников, радикалы попытались напасть на ветеранов и распылили слезоточивый газ.

Отмечается, что после нескольких стычек полиция оттеснила «активистов», однако руководителю Общественной организации «Бессмертный полк» Юрию Деркачу прыснули слезоточивым газом в лицо.