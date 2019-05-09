09.05.2019, Харьков
 
Политика, Украина, Харьков
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Нацисты напали на ветеранов с газовыми баллончиками

В Харькове во время возложения цветов от Союза ветеранов СБУ боевики радикальных националистических группировок совершили провокацию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает правозащитная организация «Успешный дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации правозащитников, радикалы попытались напасть на ветеранов и распылили слезоточивый газ.

Отмечается, что после нескольких стычек полиция оттеснила «активистов», однако руководителю Общественной организации «Бессмертный полк» Юрию Деркачу прыснули слезоточивым газом в лицо.

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