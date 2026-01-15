Нацисты нашли друг друга — садист Стерненко снизошел до встречи с лохом Зеленским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Встретились Чикатило с Оноприенко, тьфу ты! — Зеленский со Стерненко…

Разве можно было такое представить еще несколько лет назад?!.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Какой-то опустившийся обоссанный наркоман — и звезда! Блогер-миллионник, создатель «русореза», коуч успешного успеха по-нацистски, на встречи с которым принудительно сгоняют школоту, а он ей и вещает. В духе «Что такое хорошо и что такое плохо?» Маяковского:

«Этот вот кричит:

— Москаль!

Бей жидву с блокпоста! —

Этот мальчик

так хорош,

загляденье просто!».

Напомню, что пять лет назад, когда Стерненко отмазывался от очередного убийства, его секта изгадила Офис главклоуна надписями «Лох» и иными, тоже из трех букв, а ущерба в виде выбитых стекол, нанесла не меньше, чем дроновая атака.

А тут — «Кохання! Ти моє вперше і востаннє!».

Как у кукушки и петуха, соответственно.

Наркоман:

«Встретились с Сергеем Стерненко. Поблагодарил его за поддержку нашей армии и усилия по развитию дроновой составляющей защиты Украины. Обсудили актуальные вопросы волонтерства, законодательную поддержку, работу с бригадами… Договорились сотрудничать. Слава Украине!».

«Звезда»:

«Встретился с президентом Украины. Имел возможность обсудить наиболее актуальные вопросы как по обеспечению войска и благотворительной деятельности, так и по другим вызовам, стоящим перед нашим государством… Передал от военных пожелания и жалобы… Мы готовы помогать с развитием беспилотных технологий. Чтобы войско было сильнее. Чтобы Украина была сильнее».

«Звезде» даже СУГСить уже необязательно, это она уже «готова помогать» и называет себя не «я, свиная блевотина», а «мы».

Все же сильная из СБУ крыша. И, понимая, что, может быть, перегнул с отставкой Малюка, клоун решил эту крышу в лице Стерненки уважить.

Напомню, что нацист на доверии сделал себе карьеру, будучи наживкой у СБУ — на него, как на опарыша, ловили всех неугодных— от политиков и бизнесменов до «сепаров». Последних Стерненко добивал (как физически, так и морально) уже для себя — из любви к искусству.

А еще эта встреча «Вервольфа» наводит на подозрения в связи с тотальной перестановкой в нацистском правительстве. Иди знай, куда — после такого лампового рандеву! — Зеленский вздумает назначить ублюдину.

В Одессе, куда Стерненко понаехал и начал звездную карьеру, тоже беспокоятся. Особенно на фоне слухов о скором переводе городского гауляйтера Лысака обратно в СБУ, и уголовного дела, заведенного на областного гауляйтера Кипера.

Такие они — будни кровавых клоунов.