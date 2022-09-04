Нацисты назвали Белоруссию следующей целью

Накачивая Украину оружием и поддерживая Киев политически, Западу не стоит забывать, что следующая – Белоруссия.

Об этом в рамках конференции «Форум свободная Россия» в Вильнюсе заявила главный редактор рупора прозападной белорусской «оппозиции» сайта «Хартия’97» Наталья Радина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешняя отсталая Россия неминуемо проиграет, я в этом убеждена и, возможно, это ее последний бросок на Запад. Ее ждет неминуемый распад.

Безусловно, сегодня главная задача – оказывать помощь Украине. Военную, экономическую и политическую. Но, помогая Украине, важно не забывать Беларусь.

В Украине сегодня действует полк Кастуся Калиновского – белорусское подразделение, которое ставит своей целью помощь Украине в войне против России, а также освобождение Беларуси. Все больше белорусских добровольцев едут сегодня на фронт. Воюют под Херсоном, Николаевом, участвовали в боевых операциях в Лисичанске, Северодонецке, Мариуполе.

Все большее число белорусов понимают, что сегодня у нас не осталось иного выхода, кроме как освобождать Белоруссию с оружием в руках», – призвала Радина.