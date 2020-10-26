Нацисты обгадились, Ройтбурд свихнулся. Итоги голосования в Одессе

26.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Для Атоса это слишком много, а для графа Де ла Фер — слишком мало. Так можно подвести предварительные итоги одесских выборов. Но, как минимум, они нужны были для того, чтобы насладиться небратской истерикой.

«Сепар на сепаре и сепаром погоняет!», — лютуют патриоты на странице кандидата в депутаты горсовета от «Нацкорпуса» Демьяна Ганула.

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По данным экзит-полов, на выборах в горсовет партия действующего одесского мэра «Доверяй делам» получила 24,4% голосов избирателей, ОПЗЖ — 20,9%, а Партия Шария — 9,3%. Правда, с результатами 18% туда проползли президентская «Слуга народа» и «Европейская Солидарность» с 12,3%.

Из чего кое-кто уже сделал вывод «Все пропало — теперь они создадут коалицию». Однако я бы не спешила с таким умозаключением, особенно, учитывая «теплые» отношения между Порошенко и Зеленским. Ну а то, что они и без коалиции будут мешать и гадить, это факт.

В облсовете ситуация для патриотов тоже совсем не радужная. Там аналогично лидируют и практически идут нога в ногу ОПЗЖ (21,4%) и «Доверяй делам» (21,3%). «Слуга народа» набрала 18,9%, а порошенковская ЕС —13,6%. С показателем 9,6% на пятом месте опять оказался Шарий.

Что же касается бандформирований вроде «Нацкорпуса» и «Свободы», то набранные ими голоса столь ничтожны, что, не дождавшись официальных результатов ЦИК, их и озвучивать неудобно — одни экзит-полы показывают 0,1%, другие 0,3%. Выискивать этих вшей даже заангажированным социологам не по масти — ну что это: утряска, усушка, статистическая погрешность?..

Поэтому у патриотов изжога, горэ и даже практически «плынэ кача». Например, майдановская активистка Алена Балаба уже задумалась на своей ФБ-странице о том, чтобы «збирати валізи» (ностальгия по малой родине — вещь естественная): «Городская власть — синяя, почти Янукович вернулся. Но я знала, что так будет».

Автор картин с сексуальными извращениями Александр Ройтбурд пробил очередное дно, обвинив в результатах выборов «бабушек с низким IQ». «Я считал одесситов адекватными, а они оказались в большинстве просто ватными. Счастлив жить в Мюнхене. Он более украинский, чем Одесса», — написал Ройтбурду негодующий единомышленник, а тот ответил: «Я больше скажу — то, что есть, это почти победа, могло быть и хуже».

Порохоботы истерят по методичке, приплетая к ситуации коронавирус: «Преступлением было проводить выборы. Я знаю точно, на них пошли бабушки и дедушки, которым пообещали по 150 гривен за галочку сами знаете, за кого. А через две недели они будут помирать в больничках или у себя дома. Задыхаясь. Проукраинским партиям нужно было настоять, чтобы их отменили», — негодует упоротый журналист из Одессы.

«Но при большей явке результаты были бы хуже», — резонно отвечает ему такой же разочарованный коллега. Ну, там еще много вариаций на тему, что мешает плохим танцорам, а у камуфляжных гоблинов всякое «боротьба трывае» и «Слава Украине» — классический посттравматический синдром. Просто заходите к любому патриоту на страницу и читайте — очень смешно, как все эти Глоты с планеты Катрук грызут решетку…

Однако ж – о явке!

Только недавно я писала о том, что с 2004 года, когда на выборы стали влиять не уютные ламповые «карусели», а Госдеп и бабки Параски, выборная явка катастрофически упала. Если с определенной периодичностью — одна хунта краше другой — прозападные ставленники захватывают власть, то смысл ходить на те выборы, каблуки стаптывать? И даже президентско-парламентские показатели — это выбор не большинства, а причастного к корыту меньшинства.

А если говорить об Одессе, то после 2 мая 2014 года принимать в выборах участие для меня, например, вообще неприемлемо. Это, когда на спорящих «Кто же из кандидатов порядочнее? Кто более пророссийский?», смотришь как Вождь на соседей по палате из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Потому что участие в этой помойке человека приличного (пусть пустомели, но хотя бы идейного) — это такой же абсурд, как случайный открытый коммунист на выборах в нацистской Германии.

И пойти на это «торжество демократии» — значит признать оккупационную власть и выбрать между добрым фашистом и злым, когда один совсем нелюдь, а другой перед казнью тебе шоколадку показывает, когда один еще и непомерную плату за вход в газовую камеру берет, а другой обещает снизить ее после преодоления экономического кризиса.

Так вот, судя по явке, не я одна отказываюсь лицезреть фашистскую шоколадку — если в 2015 году явка на местные выборы составила 38,06%, то вчера этот показатель предсказуемо упал до 35,4%. То есть, в выборах приняла участие только треть одесситов, даже меньше, и это нужно признать.

Но вернемся к небратьям. К тому, что вряд ли они быстро оправятся от посттравматического синдрома — ведь это же удар за ударом! Мало того, что их самих опрокинули, но с мэрским же голосованием – вообще страх и ужас получился. По результатам Киевского международного института социологии, действующий мэр Геннадий Труханов набрал 34,6% голосов, а ставленник ОПЗЖ нардеп Николай Скорик — 17,7%.

Таким образом, оба они сойдутся во втором туре голосования. Доползи туда хоть завалящий Зе-кандидат Олег Филимонов какой, или представитель ЕС Петр Обухов (а их политсилы — те же нацики, только не в камуфляжах, а в костюмах), у невменяшек бы последняя зацепка осталась. Тут же у них полный тупик.

Правда, хитрый Ройтбурд нашел как выкрутиться: «Надо идти и голосовать за Труханова, — написал он в Фейсбуке. — Если даже кому-то не нравится запах — зажать нос, пойти и проголосовать, чтобы не было совсем печально». Чем, понятное дело, подгадил Труханову, который теперь в раздумьях: к какому же электорату припасть? Что делать — матпомощь «по быренькому» для оставшихся в живых ветеранов организовать, или пойти на выставку Ройтбурда, встать на фоне какого-нибудь (да любого!) полотна с физиологическими отверстиями и сжечь вместе с Балабой Георгиевскую ленточку? Дилемма.

А Скорик при таком раскладе только еще больше укрепится в статусе «хорошие сапоги, надо брать», оттянув голоса у действующего мэра. И вот тут уже будет по-настоящему интересно — скандалы, интриги, расследования; секс, драгс, корвалол. Может и маски-шоу на броневиках опять из Киева пришлют. Только это уже не ваша вечеринка, нацики!