Нацисты обвиняют Порошенко в своих неудачах на выборах

30.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Националисты проиграли местные выборы в своей «колыбели» Львове, потому что экс-президент Петр Порошенко перенял их риторику и тактику.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-нардеп от ультранационалистической партии «Свобода», бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Михальчишин возмутился тем, что в основном городе националистов победу на местных выборах одержала партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко.

«Львов – это единственный большой областной центр западной части Украины, где победу обрела партия пятого президента Украины, а не националисты, как это произошло в Тернополе, Ивано-Франковске или в Хмельницком. Не устаю повторять, что причиной тому является успешное идеологическое и политтехническое рейдерство, которое превратило Пьемонт украинского национализма в плацдарм для политического реванша тех сил, которые уже себя очень ярко продемонстрировали в контексте деятельности за последние пять лет.

Но сейчас перед вторым туром придется львовянам, в том числе, определяться, как они видят дальнейшее будущее города, которое является не просто точкой на карте и не еще одним областным центром нашей страны. Это город-символ, город-крепость, город-арсенал. Тут формировались смыслы, тут ковались идеи, формулировались концепции, программы. И эту роль на себя Львов снова должен взять.

Мне кажется, что четко нужно понимать, что кто себя считает националистом, тот не может голосовать за тех, кто проводил акцию «Львов говорит по-русски», за тех, что притащил сюда московского олигарха Фридмана», – заявил Михальчишин.

Напомним, что во второй тур на выборах мэра Львова вышли действующий градоначальник Андрей Садовой и порошенковец Олег Синютка.