Нацисты объявили Зеленского и Кравчука изменниками

23.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новая «Стратегия национальной безопасности» Украины, недавно подписанная президентом Владимиром Зеленским, направлена на окончательное уничтожение ВСУ и является актом государственной измены.

Соответствующее заявление сделал экс-командир неонацистского подразделения «Азов» Максим Жорин в интервью, опубликованном в пресс-службе «Национального корпуса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое стратегия безопасности для государства в состоянии войны? Для государства, сосед которого вообще не настроен видеть Украину самостоятельной и независимой?.. Серьезный и чрезвычайно важный документ, который формирует политику в этой сфере на несколько лет, определяет актуальные угрозы национальной безопасности, формулирует соответствующие цели и задачи, намечает механизмы защиты национальных интересов государства.

Что из этого есть в новой «Стратегии национальной безопасности Украины», которую недавно утвердил Зеленский? Ничего. Потому что это просто набор общих предвыборных лозунгов популистского характера, еще и крайне опасных по своей сути.

«Стратегия» воюющего государства декларирует принципы обеспечения своих интересов путем переговоров и стремления к миру и закладывает откровенно пассивные основы строительства безопасности и оборонной политики Украины на длительный период.

В условиях агрессии РФ на Востоке, оккупации Крыма, такой подход – это откровенная сдача национальных интересов, а не их обеспечение», – возмутился он и добавил, что нынешний документ разрушает всё, чего «достигла» Украина за предыдущие пять лет.

Жорин с негодованием напомнил, что сразу после обнародования новой «Стратегии национальной безопасности» стало известно о сокращении ВСУ на 20 тысяч, а возможно, и на 80 тысяч должностей

«Думаю, что не стоит объяснять, насколько негативные последствия имеет реализация указанных инициатив. Боевые подразделения в меру своих возможностей выстроили структуры в ответ на вызовы российско-украинской войны. Теперь считается, что это уже не нужно…

У нас закончилась война? Или РФ исчезла с карты государств мира? Если бы не эти «не нужные» действия боевых подразделений – российские войска были бы давно в Киеве. Этого не понимают – либо полные идиоты, либо откровенные предатели Украины!» – истерил неонацист.

Экс-командир «Азова» также обвинил в уничтожении украинской армии бывшего президента Леонида Кравчука, потому что именно во времена его правления началась работа по уничтожению оборонного потенциала страны. А сейчас этого человека «символически привлекли, чтобы добить Украину».

«Правление Кравчука принесло гораздо больше вреда при том же Януковиче, ведь после развала совка мы имели просто безумный потенциал! Это все было уничтожено, распродано и раздарено именно благодаря Кравчуку. А сегодня его назначили заниматься вопросами войны и оккупации – которые, собственно, и возникли в результате его деяний», – возмутился Жорин.

По его мнению, последствия таких реформ окажутся катастрофическими для Украины, поэтому Владимир Зеленский и Леонид Кравчук – государственные изменники.

«В действиях нынешних «реформаторов» и старых маразматиков, которые сейчас позорят Украину в ТКГ, есть прямая аналогия. Стратегия нацбезопасности, которая вообще не соответствует угрозам, необоснованное сокращение Вооруженных Сил, учитывая войну; уступки агрессору; отсутствие четких целей и задач относительно качественного повышения боеспособности армии, вывод боевой техники из состава боевых подразделений, не эффективный оборонно-промышленный комплекс, недофинансирование государственного оборонного заказа и т.д.

Спрогнозировать последствия несложно, они просто катастрофичны для безопасности Украины. Объяснить преступные действия власти также – это государственная измена», – резюмировал националист.