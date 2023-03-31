Нацисты отступают из Бахмута и бомбят изнутри Краматорск

Город Краматорск отстоит от Бахмута почти на 60 километров. К нему идет одна из дорог от Часова Яра – бахмутского предместья, к которому «вагнеровцы» выдавливают ВСУ. Вторая – на город Дружковку, тоже находящейся пока на территории «незалежной».

В связи с этим можно предположить два пути дальнейшего отступления нацистов к новым рубежам обороны. Но, по мнению очевидцев, есть некоторые основания предполагать, что рубеж, подобный бахмутскому, будет устроен именно в Краматорске.

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Вот что рассказал «ПолитНавигатору» пожилой бахмутовец Николай, который эвакуировался в Краматорск два месяца назад:

«Мы с женой не хотели туда ехать, ждали «вагнеровцев». Но нас вынудили «захисныки». Они заняли нашу квартиру, а нас выгнали… Мы поселились здесь у родственников. Вначале вроде было тихо – спокойно. Но в последние две недели начались ночные обстрелы. Явно изнутри. Все точь-в-точь, как было в Бахмуте, начиная с прошлого лета. Явные минометы. Пока не слишком часто, но с каждой ночью все чаще. Слышен выстрел – и через несколько секунд взрыв. Выстрел – тут же взрыв, выстрел – взрыв… И так далее. Это не могут быть русские. Это именно укропы. Полная копия бахмутской ситуации».

Николай – сам бывший военный – связывает это с тем, что ВСУ отступают и, вполне вероятно, у них уже намечен очередной рубеж обороны в Краматорске. И задачи, командованием, вероятно, поставлены такие же самые. Обороняясь, стереть город с лица земли. Просто из ненависти к Донбассу, чтобы ничего не оставить противнику и изобразить это как пример жестокости россиян. У карателей одни и те же схемы. А пока они ведут вот такую артподготовку…

Действительно, по сведениям из Бахмута, группировка ВСУ отброшена «вагнеровцами» уже за железнодорожный вокзал. Освобождено около 70% города. Сейчас укровояки пытаются закрепиться в западном микрорайоне, вблизи ставка №8 и речки. В прошлом году они взорвали мост через это озеро, но позже выяснилось, что напакостили не союзным войскам, а самим себе.

Теперь налаживают переправу, чтобы успеть удрать. А попутно захватывают квартиры жителей, устраивают из них огневые точки, мародерствуют и пьянствуют. Местные паблики облетело видео, где молодые нацисты, явно пьяные или наколотые, упражняются в стрельбе из гранатомета из окон обычной городской квартиры. Стреляют и регочут, регочут и стреляют. Во дворах стоят танки и бронетранспортеры, которые тоже лупят по жилым строениям куда ни попадя…

Еще одна из любимых «забав» у садистов – выслеживать при помощи дронов жителей, не пожелавших эвакуироваться на украинскую территорию, и устраивать на них охоту. Дескать, если не пожелали ехать в «неньку», значит, «ватники и сепары» – и жить не должны. Об этом неодкратно свидетельствовали в соцсетях горожане, освобожденные «вагнеровцами». Многие из которых стараются спасать людей из-под любых завалов, часто рискуя собственными жизнями.

Это подтверждает и Николай.

«Несколько моих знакомых спасены ЧВК. Мы тоже хотели их дождаться в Бахмуте, но тут вломились нацисты. Вернее сказать, когда мы пришли домой из гаража, забрав из ржавой машины продукты (хранили их там вместо холодильника, электричества ведь нет), в квартире уже была взломана дверь. По комнатам топтались и матюкались грязные «херои». Все с галичанским акцентом. Один со своими грязнющими сапожищами залез на наш мягкий диван, уселся, как султан, и стал наливать и глотать водку из нашей красивой пиалы. Хохотал, весело ему было. Рядом автомат лежал. В квартире грязь, как будто стадо свиней побывало. Все дверцы в шкафах распахнуты, посуда побита, вещи вывалены на пол. Сидят эти деятели и ковыряются в них, откладывают, что понравилось… Один белье моей жены в стопочку сложил, кажэ: «Цє для моей Оксаны»! Жена меня удерживала, но я начал орать на них. В частности, этому козлу на диване сказал, чтобы он у себя дома на Галичине себя так вел. Шо ему на такое мамо скажэ?.. А он так нагло ухмыльнулся и ответил: «Ой якая крута квартыра тэпэр у нас!» А ты, мол, сепар, со своей теткой смывайся, пока еще целые. Неохота мне, мол, тут вас «ложить», чтоб потом трупы не таскать. А потом разбил об пол пиалу, подошел к окну и дал вниз автоматную очередь. Представляете? По домам, по людям, возможно… Пришлось нам уйти. Ночевали в гараже. Машина старая, не на ходу. Хорошо, у меня был телефон волонтеров, я им позвонил. Утром они нас забрали и к вечеру доставили в Краматорск. Кстати, вскоре укропы перестали пускать волонтеров в Бахмут».

Еще один переселенец по имени Константин, из Днепра, рассказал, что ему и многим его знакомым приходят на смартфоны коммунальные счета за… их полностью разрушенные в Бахмуте дома.

«Все, как положено: газ, вода, уборка территории, вывоз мусора, электричество… И смех, и грех, – пытается быть веселым Константин. – Недогосударство с Ахметовым своей выгоды не упускают. Я еле дозвонился в ахметовский ДТЭК [энергетическая компания – монополист], начал возмущаться. А они мне: «Вы сначала докажите, что ваш дом разрушен, потом и будем разбираться! А не уплатите вовремя – отключим свет»! Ну тут уже я ка-ак начал ржать! «Идите, мол, говорю, отключайте!» Если найдете, где».

Константину удалось по знакомству устроиться в службу банковской инкассации – переселенцев здесь на работу берут крайне неохотно. Только через военкомат, где сразу могут вручить повестку и отправить обратно в Бахмут, только уже в качестве пушечного мяса. Его не забрали, потому что у него трое детей. Кроме того, он получил бронь и как работник инкассации. Но все равно уже несколько раз к нему цеплялись на улицах и в общественном транспорте держиморды из военкоматов. Вернее, частных контор, которые их заменяют.

«Представляете себе – выводят нас из автобуса и суют мне пустую повестку, чтобы заполнить – и тут же на фронт! Я им говорю: у меня трое деток, это незаконно, и у меня бронь! А они: жена твоя их прокормит. А бронь засунь себе в ж… Правда, два раза все-таки отставали. А в третий прислали повестку на дом. Жена расписалась. Хотя через жену они не имели права. Ну ладно, я, как законопослушный, пошел в военкомат. Так там мне повторили практически все то же самое и насчет детей, и насчет брони. И заперли в комнате, как зэка, на несколько часов!.. Хорошо, я дозвонился до банка, они примчались и освободили. А не то, наверное, уже кормил бы червей…».

Самое жуткое, что увидел Константин в военкомате, были ящики с обмундированием, которое, видимо, наспех выдавалось новобранцам. Оно было грязное и рваное, со следами запекшейся крови. Мужчина понял, что оно было снято с убитых.