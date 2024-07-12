Нацисты переводят на мову знаменитый гимн Одессы – песню Утёсова
Неплохой, в общем, сериал «Ликвидация» сами одесситы невзлюбили не только за карикатурное изображение не существующих в реале клоунов, соседей-евреев и украиномовных персонажей (которых тоже в Одессе не было). А я вам скажу за что — за Утесова. Роль которого досталась известному нацисту Богдану Бенюку, вечному актеру кордебалетов и прочих «малых театров».
И тот факт, что какие-то копейки для поддержания штанов он получал исключительно на «Мосфильме» за второстепенные роли советских офицеров, не помешал ему вступить в тягнибоковскую «Свободу» и гнать самую жуткую русофобскую человеконенавистническую чушь.
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Но режиссер Урсуляк выбрал петь утесовскую нетленку «У Черного моря» именно его. У творческой интеллигенции всегда так — «да какая разница?!».
Сейчас я объясню, какая.
В Одессе готовится к вынесению на обсуждение (типа борьбы нанайских мальчиков) проект новой редакции Устава Одессы, главного нормативно-правового документа города, переписанного в угоду нацистам. «О сколько нам открытий чудных». Готовит мертвечины дух…
К новому уставу мы еще неоднократно вернемся, но начнем с того, что утесовский гимн Одессы теперь будет звучать на мове.
Сразу поясню, что официальным гимном Одессы десятилетия была «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация» на музыку Исаака Дунаевского — именно аккорды из нее отбивают старинные часы на здании мэрии, этими же аккордами встречают всех прибывших позывные на вокзале. Однако нацисты, без объяснения причин, забраковали песню, но — так уж и быть — согласились признать гимном города «У Черного моря» Утесова. В переводе, конечно. А в мэрии и не сопротивлялись — «да какая разница?!».
Внимаем:
Те місто я бачив не раз уві сні,
Грайливе, солоне, ігристе,
Край чорного моря відкрилось мені
В квітучих акаціях місто
Край Чорного моря!
Те море, в якому я плив і тонув,
Той берег, ясний і погожий.
Повітрям, яке у дитинстві вдихнув,
Напитися й досі не можу.
Край Чорного моря!
Повік не забуду бульвар і маяк,
вогні пароплавів, як свічі,
і лавку, де ми, о кохана моя,
поглянули вперше у вічі –
Край Чорного моря!
Земля, до якої мій друг-одесит
тулився, обпалений боєм.
В зажурі над ни Батьківщина стоїть,
і назване місто героєм –
Край Чорного моря!
Життя зостається прекрасним завжди,
Грайливе, солоне, іскристе.
І нас щовесни повертає сюди,
В Одесу, у сонячне місто.
Край Чорного моря!
Что ж, предвижу — одесситы будут плеваться на это тарабарское наречие, понаехам будет пох, деньги утекут непонятно на что, Одесса в очередной раз будет изнасилована.
А начинается все, знаете, с чего? Ага, с вот этого самого — «да какая разница?».
Спасибо!
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