Нацисты переводят на мову знаменитый гимн Одессы – песню Утёсова

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Неплохой, в общем, сериал «Ликвидация» сами одесситы невзлюбили не только за карикатурное изображение не существующих в реале клоунов, соседей-евреев и украиномовных персонажей (которых тоже в Одессе не было). А я вам скажу за что — за Утесова. Роль которого досталась известному нацисту Богдану Бенюку, вечному актеру кордебалетов и прочих «малых театров».

И тот факт, что какие-то копейки для поддержания штанов он получал исключительно на «Мосфильме» за второстепенные роли советских офицеров, не помешал ему вступить в тягнибоковскую «Свободу» и гнать самую жуткую русофобскую человеконенавистническую чушь.

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Но режиссер Урсуляк выбрал петь утесовскую нетленку «У Черного моря» именно его. У творческой интеллигенции всегда так — «да какая разница?!».

Сейчас я объясню, какая.

В Одессе готовится к вынесению на обсуждение (типа борьбы нанайских мальчиков) проект новой редакции Устава Одессы, главного нормативно-правового документа города, переписанного в угоду нацистам. «О сколько нам открытий чудных». Готовит мертвечины дух…

К новому уставу мы еще неоднократно вернемся, но начнем с того, что утесовский гимн Одессы теперь будет звучать на мове.

Сразу поясню, что официальным гимном Одессы десятилетия была «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация» на музыку Исаака Дунаевского — именно аккорды из нее отбивают старинные часы на здании мэрии, этими же аккордами встречают всех прибывших позывные на вокзале. Однако нацисты, без объяснения причин, забраковали песню, но — так уж и быть — согласились признать гимном города «У Черного моря» Утесова. В переводе, конечно. А в мэрии и не сопротивлялись — «да какая разница?!».

Внимаем:

Те місто я бачив не раз уві сні, Грайливе, солоне, ігристе, Край чорного моря відкрилось мені В квітучих акаціях місто Край Чорного моря! Те море, в якому я плив і тонув, Той берег, ясний і погожий. Повітрям, яке у дитинстві вдихнув, Напитися й досі не можу. Край Чорного моря! Повік не забуду бульвар і маяк, вогні пароплавів, як свічі, і лавку, де ми, о кохана моя, поглянули вперше у вічі – Край Чорного моря! Земля, до якої мій друг-одесит тулився, обпалений боєм. В зажурі над ни Батьківщина стоїть, і назване місто героєм – Край Чорного моря! Життя зостається прекрасним завжди, Грайливе, солоне, іскристе. І нас щовесни повертає сюди, В Одесу, у сонячне місто. Край Чорного моря!

Что ж, предвижу — одесситы будут плеваться на это тарабарское наречие, понаехам будет пох, деньги утекут непонятно на что, Одесса в очередной раз будет изнасилована.

А начинается все, знаете, с чего? Ага, с вот этого самого — «да какая разница?».