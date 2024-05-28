Нацисты поднимут бунт: в Киеве боятся перемирия

Прекращение войны против России может оказаться бомбой замедленного действия для украинского государства – и привести к внутренним конфликтам.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский политический эксперт Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Например, война заканчивается частичным поражением, потерей еще части территории и уступками России, которые могут касаться, например, перспективы членства в НАТО, и может быть, других уступок каких-то.

Это наверняка заложит столько мин замедленного действия, внутренних конфликтов. У нас и так, как бы война ни закончилась, часть политических элит, часть политически активного населения будет категорически против любых договоренностей с Россией», – сказал Фесенко.