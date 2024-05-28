Нацисты поднимут бунт: в Киеве боятся перемирия
Прекращение войны против России может оказаться бомбой замедленного действия для украинского государства – и привести к внутренним конфликтам.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский политический эксперт Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Например, война заканчивается частичным поражением, потерей еще части территории и уступками России, которые могут касаться, например, перспективы членства в НАТО, и может быть, других уступок каких-то.
Это наверняка заложит столько мин замедленного действия, внутренних конфликтов. У нас и так, как бы война ни закончилась, часть политических элит, часть политически активного населения будет категорически против любых договоренностей с Россией», – сказал Фесенко.
«Любых, о чем бы они ни были, на каких бы условиях ни были, даже если, допустим, мы выходим там, условно говоря, на границы девяносто первого года, как бы такой, казалось бы, для нас победный сценарий, и если это будет зафиксировано в договоренности о прекращении огня, все равно будут критиковать. Это меньшинство, но оно очень активно, и оно будет влиять на политическую ситуацию», – добавил эксперт.
Спасибо!
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