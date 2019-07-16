Нацисты полностью игнорируют Зеленского и бьют по Донбассу

16.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские нацбаты игнорируют указания киевского военного командования и усиливают обстрелы населенных пунктов ДНР.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, несмотря на указания президента Украины Владимира Зеленского командующему «ООС» Александру Сырскому о снижении интенсивности ведения огня по населённым пунктам Республики в преддверии предстоящей встречи Трехсторонней контактной группы, националисты решили их игнорировать.

«Билецкий, в обход командования «ООС», отдал распоряжение своим боевикам из полка «Азов» осуществить провокационный обстрел населённого пункта Доломитное. Обращаемся к представителям международных наблюдателей пресечь подготовку к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки», – заявил Эдуард Басурин.

По его мнению, нахождение националистов на переднем крае обусловлено тем, что военное руководство из-за низкой укомплектованности и отсутствия материального обеспечения вновь прибывших в зону «ООС» 92-й и 56-й бригад, вынуждено отправить их на усиление данных соединений.

«Своими действиями преступное командование развязало руки украинским фашистам для ведения огня по мирным гражданам республики», – добавил представитель оборонного ведомства.