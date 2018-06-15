15.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Нацисты попытались вытащить из машины генпрокурора Украины

Украинские националисты с плакатом «Судите злодеев, а не героев» перекрыли дорогу для кортежа генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Таким образом правые радикалы выразили протест против суда над подозреваемыми в убийстве киевского писателя и журналиста Олеся Бузины.

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Видеоролик с нападением на автомобиль Луценко опубликовала на своей странице в «Facebook» нацистская группировка С14, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Националисты только что остановили кортеж генпрокурора. Хотели пообщаться о ручном правосудии над героями войны Медведько и Полищуком. Но Луценко под охраной бежал от диалога с народом. Сейчас едем в ГПУ для еще одной встречи», – прокомментировали нацисты видеоролик.

Один из обвиняемых в убийстве Бузины Андрей Медведько на своей странице в «Facebook» выразил радикалам благодарность.

«Это была реакция националистов на действия прокуратуры в деле Бузины. Когда мотивом преступления называется участие в добровольческом движении и национализм – добровольцы и националисты восстают. Потому что понимают, что сегодня пришли за нами, а завтра за ними. Я не причастен к планированию или проведения этой акции, но благодарю каждого кто не поленился и уехал так рано за Киев. Вот это и есть демократия, это и есть правозащита. Начинаете репрессии? Каждое действие вызывает противодействие», – написал Медведко.