Нацисты потирают руки: Скоро возьмём Зе тёпленьким

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В ближайшее время все больше избирателей Владимира Зеленского будут разочаровываться в новом президенте, который, как и некогда его предшественник Петр Порошенко, накануне выборов обещал выполнить главную задачу для страны – прекратить войну в Донбассе.

Об этом не без удовольствия на своей странице в Facebook рассуждает замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…В команде президента поняли: «просто перестать стрелять» – лозунг для Голобородько, но не для президента Зеленского. Еще немного, и наступит понимание того, что «ключ к миру» находится не в Киеве, а в Москве.

Следующим будет «прозрение» по «прямым переговорам» с Путиным: Кремль имеет три фундаментальных тезиса:

1.Нет интеграции Украины в ЕС.

2.Нет интеграции Украины в НАТО.

3.«Вопрос Крыма закрыт навсегда».

Итак, идти на «прямые переговоры» стоит с пониманием этих стартовых позиций Кремля. Мы готовы говорить с теми, кто отстаивает эти три тезиса? О чем? «Владимир Владимирович не надо»?

Но, скорее, придет понимание угловатости потуг «расширение Нормандского формата»! После последнего заявления Кремля, такое понимание должно уже наступить! Однако, реакции «у Зеленского» еще не было. Подождем», – предлагает Тука.

По его данным, в окружении Зеленского есть не только беспринципные люди олигарха Игоря Коломойского, но и «искреннее проукраинское крыло».

«Существует и другое крыло. Не такое профессиональное, как проходимцы Коломойского, конечно. Но, искреннее и про-украинское. Надо помочь этому «зеленому» крылу победить (уничтожить) крыло первое», – предлагает Тука.

Между тем, признает он, невозможностью Зеленского выполнить обещание о прекращении войны воспользуются оппоненты нового президента – как из лагеря Виктора Медведчука, так и Порошенко.

«На этом фоне эффективной будет риторика «медведчуков»:

– Мы-то думали, что Зеленский – Президент мира! А, он – продолжает политику Порошенко! Он – президент войны!

С каждым днем, количество «ходячих желудков» из лагеря «Зе» будет мигрировать до лагеря «Ме». Это неизбежно!

Слабость Зе-команды будет нарастать и на фоне растущей критики со стороны ПП:

– Вы же рассказывали, что закончите войну за год! Вы же говорили, что война продолжается потому, что Порошенко не хочет ее завершения! И что?» – объясняет дальнейшее развитие событий Тука.

По его словам, украинские националисты должны быть готовыми установить ключевое влияние на Зеленского.

«Я не имею никакого злорадства по поводу такого развития событий, ведь речь идет о судьбе Украины, а не о банкротстве «95-квартала»…

…Не надо толкать Зеленского в пропасть уныния и отчаяния! Ведь, в таком положении, любой человек ищет поддержки и помощи. Исходя из того, что «друзья Путина» только того и ждут, чтобы задушить неопытного президента в «братских объятиях», стоит быть готовыми предоставить Зеленскому поддержку со стороны патриотических сил, отбросив личные симпатии или антипатии. Помните: президент отвечает за судьбу страны, нашей с вами Украины!» – призвал одиозный русофоб.

«Самое глупое, что можно придумать в этой ситуации – начать подначивать и издеваться: «о! прозрел!», «а, что ты раньше пел?!» и т.п. По-умному, стоило бы подыграть: «ух ты, как мудро сказано!», «вот это чувствуется голос профи!» – описывает дальнейшую тактику националистов Тука.