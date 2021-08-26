Нацисты принялись добивать заговорившего по-украински Усика

Украинский боксёр Александр Усик поздравил свою страну с тридцатилетием «независимости», написав ей стихотворение.

Соответствующую видеозапись он выложил на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако это поздравление вызвало крайнее негодование и злорадство у ряда националистов. Так, экс-советник министра спорта Украины Павел Булгак написал, что таким образом Александр Усик якобы просто пытается вернуть болельщиков.

«Волшебный пендель ласковой украинизации работает. Не зря мы все с вами песочили Усика за его зашквары с «адным, братским народом» и приступами малороссийства.

Так прижгло Усику, так почувствовал потерю значительной части болельщиков в нашей стране (а, следовательно, и прибылей), что он на День Независимости Украины аж на украинском языке стихи начал читать и вообще стал ламповым патриотом Украины. По крайней мере, на один день и на одно поздравление с независимостью – это уже прогресс», – написал он.

«Я не хочу отдавать россиянам ни Монатика, ни Олега Винника, не говоря уже об Усике. Не знаю, можно ли этих людей украинизировать, но мы должны на них давить так, чтобы они хотя бы публично не позволяли тех вещей, которые мы должны сделать за границами нормального поведения нормального украинца», – призвал ведущий канала «Цензор.нет».