Нацисты продолжают нападать на киевских журналистов. Полиция закрывает глаза

05.02.2021, Киев, Максим Карпенко

В Киеве праворадикал напал на журналиста издания «Правовой контроль» Сергея Шевчука и скрылся при помощи так называемой муниципальной варты.

Об этом сам Шевчук рассказал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, нападение произошло в метро на станции Льва Толстого. Неизвестный ударил Шевчука сзади и попытался скрыться.

«На переходе между станциями я его догнал и успел включить видео на телефоне. Там он ещё несколько раз попытался ударить. Для привлечения внимания я все время кричал «полиция , помогите» и т.д. Я не переставал кричать. В ответ он говорил что я пьяный, невменяемый и что я к нему сам полез. Мы с ним пошли на станцию Дворец спорта , где он попытался несколько раз вскочить в поезд метро и уехать. Благо чучело не такое крепкое оказалось, и я сумел его вытащить с вагона и задержать.

Уже больше людей обратили внимание на ситуацию и не давали ему сбежать до прихода полиции. Полицейские прибыли в компании уже известной нам Муниципальной варты. Мы все дружно поднялись на станцию в комнату полиции и там начался самый цирк», – заявил Шевчук.

Журналист отмечает, что после того как полицейские установили личность нападавшего, он попросил выйти в вестибюль, чтобы позвонить и сбежал.

«К слову, я тоже просился выйти позвонить, но за мной пристально смотрел сотрудник муниципальной варты. А вот своему «побратиму» он дал возможность сбежать. Думаю, это косяк полиции, но это уже будет устанавливать следствие. Дальше интереснее.

В комнате полиции чудным образом появляется некий Сергей Бондарь , член С-14 и той же Муниципальной варты. Серёжа забирает рюкзак нападавшего (очевидно своего дружбана) и говорит, что он свидетель, бл***! Прикиньте! Свидетель ! По-хамски ведёт себя с полицейскими, меня провоцирует. З

авершилось все тем, что я написал заявление, а рюкзак нападавшего полицейские должны были передать в бюро находок. Завтра поеду на СМЭ и буду требовать от следователя, чтобы изъяли видео с камер наблюдения метрополитена», – добавил Шевчук.