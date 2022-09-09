Нацисты продолжают расстреливать Донецк. Пылает больница в центре города, погибли люди

09.09.2022  23:29 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские вооружённые формирования в течение всего дня ведут обстрел центра столицы ДНР, продолжая убивать мирных жителей Донбасса.

Фото и видео публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые формирования в течение всего дня ведут обстрел центра столицы ДНР, продолжая убивать...

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Обстрелы начались ещё под утро, под огонь ВСУ попали несколько районов города. В Петровском погибло 3 мирных жителей и еще 2 человека получили ранения. Днём был обстрелян знаменитый донецкий Парк кованных фигур в Ворошиловском районе, где получила ранения женщина.

Чуть позже рядом легло ещё несколько снарядов. Погибли два человека, пятеро получили ранения. В Кировском районе Донецка под огнём ВСУ погибли ещё два человека.

Вечером удар был нанесён по больнице Калинина в центре города, загорелась крыша. У местных жителей в домах, расположенных рядом с городской Набережной, взрывной волной выбило стекла. Пока что о последствиях этого обстрела ничего не известно. На месте работают пожарные и спасатели.

Согласно данным СЦКК, ВСУ сегодня в основном били 155-мм снарядами натовского типа.

Под огонь украинских нацистов попали и другие города республики. В целом, по информации Штаба территориальной обороны ДНР, сегодня под обстрелами ВФУ погибли 7 мирных жителей и еще 27 человек получили ранения, включая девочку-подростка 2006 г.р.

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