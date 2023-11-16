Нацисты пытаются прорвать русские позиции под Бахмутом: Нужна помощь добровольцев

Сергей Вредников.  
16.11.2023 17:14
  (Мск) , Донецк
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Война, Дзен, Донбасс


Дислоцирующийся в Артёмовске (Бахмуте) на бывших позициях ЧВК «Вагнер» добровольческий отряд «БАРС-13» отразил попытку перехода противника в наступление на клещеевском направлении.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в командовании подразделения.

Дислоцирующийся в Артёмовске (Бахмуте) на бывших позициях ЧВК «Вагнер» добровольческий отряд «БАРС-13» отразил попытку...

«Противник осуществляет сплошное дистанционное минирование, в том числе по направлению потенциального проживания мирных жителей на севере Бахмута.

На фоне нашего оперативно-тактического продвижения противник пытается оттянуть наши силы в сторону Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, занять господствующие высоты вдоль железнодорожного полотна.

В этой связи периодически предпринимает усилия по продвижению и формированию плацдарма преимущественно в направлении так называемых Озёр в районе позиции, известной как «Ноздри».

Враг предпринимает попытки прорыва обороны в зоне ответственности «Барс-13».

Отметим, что добровольческий отряд БАРС-13 проводит набор добровольцев для прохождения службы в зоне СВО.

Требования, предъявляемые к кандидатам:

  • Возраст: от 18 до 65 лет;
  • Отсутствие ограничений по состоянию здоровья и удовлетворение требованиям профессионально-психологического отбора.

В отряде предлагают:

  • Влиться в боевое братство БАРС-13 для прохождения службы в зоне СВО;
  • денежное довольствие: от 211 000 рублей в месяц. На бойцов отряда распространяются все льготы и гарантии.;
  • официальный контракт с Министерством обороны РФ;
  • контракт 6 месяцев, с гарантированной возможностью продлить или расторгнуть контракт.
  • получение статуса ветерана боевых действий и получение всех социальных гарантий и компенсаций предусмотренных ФЗ “О ветеранах”;
  • Полное материальное и продуктовое обеспечение.
  • Помощь в разрешении сложных ситуаций;
  • Встреча, размещение и сопровождение при оформлении документов.

Набор производится в г. Новочеркасск. При себе необходимо иметь паспорт РФ, военный билет или удостоверение офицера РФ/ЛНР/ДНР, 2 фотографии 3х4 на матовой бумаге, флюорографию, справку от нарколога, справку от психиатра, результаты анализов на ВИЧ, сифилис и анализ крови на гепатиты. Вас встретит представитель батальона.

Телефон представителя: +7-961-424-13-13 Вячеслав (с 8 до 20 ч.)

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