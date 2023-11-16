Нацисты пытаются прорвать русские позиции под Бахмутом: Нужна помощь добровольцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дислоцирующийся в Артёмовске (Бахмуте) на бывших позициях ЧВК «Вагнер» добровольческий отряд «БАРС-13» отразил попытку перехода противника в наступление на клещеевском направлении.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в командовании подразделения.

«Противник осуществляет сплошное дистанционное минирование, в том числе по направлению потенциального проживания мирных жителей на севере Бахмута. На фоне нашего оперативно-тактического продвижения противник пытается оттянуть наши силы в сторону Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, занять господствующие высоты вдоль железнодорожного полотна. В этой связи периодически предпринимает усилия по продвижению и формированию плацдарма преимущественно в направлении так называемых Озёр в районе позиции, известной как «Ноздри». Враг предпринимает попытки прорыва обороны в зоне ответственности «Барс-13».

Отметим, что добровольческий отряд БАРС-13 проводит набор добровольцев для прохождения службы в зоне СВО.

Требования, предъявляемые к кандидатам:

Возраст: от 18 до 65 лет;

Отсутствие ограничений по состоянию здоровья и удовлетворение требованиям профессионально-психологического отбора.

В отряде предлагают:

Влиться в боевое братство БАРС-13 для прохождения службы в зоне СВО;

денежное довольствие: от 211 000 рублей в месяц. На бойцов отряда распространяются все льготы и гарантии.;

официальный контракт с Министерством обороны РФ;

контракт 6 месяцев, с гарантированной возможностью продлить или расторгнуть контракт.

получение статуса ветерана боевых действий и получение всех социальных гарантий и компенсаций предусмотренных ФЗ “О ветеранах”;

Полное материальное и продуктовое обеспечение.

Помощь в разрешении сложных ситуаций;

Встреча, размещение и сопровождение при оформлении документов.

Набор производится в г. Новочеркасск. При себе необходимо иметь паспорт РФ, военный билет или удостоверение офицера РФ/ЛНР/ДНР, 2 фотографии 3х4 на матовой бумаге, флюорографию, справку от нарколога, справку от психиатра, результаты анализов на ВИЧ, сифилис и анализ крови на гепатиты. Вас встретит представитель батальона.

Телефон представителя: +7-961-424-13-13 Вячеслав (с 8 до 20 ч.)