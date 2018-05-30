30.05.2018, Киев, Владимир Гладков

928 просмотров

Нацисты снова пикетируют киевский суд, чтобы отбить «побратима»

Украинские националисты пикетируют Дарницкое РОВД в Киеве, куда был вызван боевик украинского нацистского полка «Азов» Сергей Филимонов для дачи показаний касаемо погрома в киевском экопарке «Осокорки».

Об этом сообщает телеграмм-канал неонацистской группировки С14, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Ему уже вручили сообщение о подозрении. Шьют организацию избиения титушек на незаконной застройке. Скорее всего, сегодня будет суд и попытка закрыть его в СИЗО. Тут уже хлопцы из «Нацкорпуса», С14 и благодарные жители», – написали радикалы.