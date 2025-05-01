Нацисты требуют немедленной расправы над «Маски-шоу» с привлечением СБУ

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Очередная история из рубрики «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».

Несколько дней не утихает скандал вокруг участника в прошлом знаменитого «Маски-шоу» Бориса Барского.

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Напомню, что до 14-го года одесская клоунская гоп-компания класть с прибором хотела на Украину, ярко демонстрируя это в своем творчестве. Зато после 2 мая отмолчалась, а, начиная с 22-го и вовсе обрядилась в одежды с трезубцами и принялась раздавать интервью на мове. Стыдобище — хотя бы по «азировке» мастер-класс взяли. Впрочем, одно комики выговаривать все-таки научились: «Одэса — цэ Украина».

И тут внезапно в Сеть попадает видео, где Барский обращается к Зеленскому:

«Вова, забери свои грязные лапы от Пушкина. Перестань уродов каких-то… Оставь его в покое уже. Что он тебе сделал, Вова?».

И понеслась!..

Сразу приведу реакцию патриотической общественности, которую Барский целовал в жопу и бесплатно привечал в своем «Доме клоунов».

Вот что заявил активист Артем Карташов (из одного инкубатора с Ганулом):

«Очередной персонаж, попытавшийся мимикрировать под «патриота» порвался на принципиальном для каждого латентного коллаборанта вопросе — на этот раз демонтаже памятника Пушкину. Обращается он почему-то к президенту, наверное, чтобы поднять свою «смелость» и «важность» для российских СМИ, уже радостно пропагандирующих борца движения сопротивления в Одессе за русскую культуру».

А это — мнение городской сумасшедшей, а ныне нацистской активистки Надежды Черний:

«Давно всем известно, что эта мразота — откровенный коллаборант. Почему коллаборант до сих пор не осужден? Почему это мурло ни разу не освистали ни на каком грязном мероприятии? Даже недавно 1 апреля как он демонстрировал, что блюет на языковой закон Украины!.. Кто привлек его к ответственности?».

Ну и из мастодонтов дурки, конечно же, высказался историк Александр Музычко:

«Понимают ли помойные ямы, именующие себя одесскими СМИ, что одновременно осуждать заявления россиян об их планах захватить Одессу и пиарить Барского и подобных уродов, защищающих русский язык и пушкиных — это даже не шизофрения? Это еще ужаснее. Наличие русского мира в определенном населенном пункте — это более мощное оружие, чем просто войска. Вернее — это уже начало оккупации, главная предпосылка оккупации. Причина и повод в одном ящике Пандоры. Мы должны уничтожить этот ящик, в священном огне, подобно священному огню 2 мая 2014 года».

В итоге же «недобитые ганулы» обратились в СБУ с требованием привлечь Барского к ответственности (а также проверить остальных членов труппы), и в Министерство культуры, чтобы его лишили звания Народного артиста Украины.

Мне все-таки интересно, просечет ли Барский и Ко причину и следствие происходящего? Ну ведь и на Пушкина сейчас бы не покушались, если бы «Маски-шоу» не заделались русофобами. Ну, в том числе.

Не знаю, видимо дойдет, когда нацисты их «Дом клоунов» подожгут.