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Новости Украины

В Харьковской области широко разрекламированное медленное «контрнаступление» украинских войск захлебнулось и грозит перетечь в быстрое отступление. Как сообщает глава военной администрации Олег Синегубов, «в области ведутся интенсивные боевые действия».

Тем не менее, нацисты на Слобожанщине находят силы и время вести не менее важную для них войну – с памятью Харькова, с русской душой города и региона.

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19 мая обезумевшие «патриоты» при соучастии городских коммунальщиков добрались до памятника великому князю Александру Невскому – полководцу, защитнику православия, святому, канонизированному Русской православной церковью. Бронзовую фигуру великого князя с помощью троса сбросили с постамента. При падении статуя была повреждена.

Все происходящее зафиксировано на видео и опубликовано в харьковских телеграмм-каналах. Это дает надежду на то, что вандалы рано или поздно будут наказаны.

Ненависть украинских «арийцев» к победителю Тевтонского ордена понятна. Также понятно и отношение к нему западных кураторов Украины. Князь в 1251 году отверг предложение папы Иннокентия IV присоединиться к Римской церкви. По рассказу летописца, Александр изложил посланникам папы историю Руси и сказал: «Си вся съведаем добре, а от вас учения не приемлем».

Любимый харьковчанами памятник был сооружен в 2004 году, накануне «эпохи майданов», к 350-летию города. Он всегда воспринимался как символ русской и православной принадлежности Харькова. Поэтому можно не сомневаться: бронзовый Невский вскоре вернется на пьедестал. Также будет восстановлен бюст маршалу Жукову и другие памятники – жертвы дремучего «заукраинского» вандализма.

Еще один знаковый памятник, место паломничества верующих, был разрушен неделю назад, теми же грязными руками нацистов из батальона «Кракен». Речь о памятнике императору Александру III в Спасовом Скиту под Харьковом близ станции Борки.

17 октября 1888 года здесь потерпел крушение царский поезд, направлявшийся из Крыма в Петербург. Погибло 23 человека, 68 получили серьезные ранения. Но царская семья отделалась ссадинами, не в последнюю очередь благодаря силе и скорости реакции государя. Он держал провалившуюся железную крышу вагона, давая возможность пассажирам выбраться наружу.

Впоследствии рядом с местом крушения был возведен храм на деньги, собранные по всей России. Причем крупные пожертвования не принимались, только «от каждого по кирпичику».

Храм во имя Христа Спасителя Преславного Преображения уступал лишь московскому храму Христа Спасителя и стал архитектурным образцом для ряда православных церквей. К сожалению, он был взорван во время Великой Отечественной войны.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что храм (как и памятник царю) необходимо восстановить сразу же «после освобождения Харькова», поскольку «это важнейший символ православного русского Харькова и подлинного сухопутного коридора в Крым».

«Освобождать Харьков нужно скорее, так как нацисты из «Кракена «планируют осквернение святых мощей Цареградского Патриарха Афанасия Сидящего, находящихся в Благовещенском Соборе Харькова за то, что святой Патриарх Афанасий считал Московского Царя Алексея Михайловича вселенским православным царем и вместе с Московским Патриархом Никоном призывал его провести «Священную военную операцию» по освобождению Малороссии, что царь и сделал», – предупреждает Лавров.

И еще одна скульптура пала в последние дни от рук нацистов. На этот раз все было в рамках закона о декомунизации. Все те же «Кракены» ополчились на памятник Максиму Горькому в Кегичевке Харьковской области. Впрочем, еще вопрос, что в писателе и драматурге возмутило укропатриотов больше: то, что он советский или то, что он русский…