17.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Нацисты угрожают осадой Рады, несмотря на карантин




Верховная рада изменила график работы – из-за карантина отменила плановые заседания до 3 апреля. Однако в случае необходимости парламент может собираться экстренно. По всей видимости, это произойдёт, так как ранее Владимир Зеленский требовал от депутатов принять закон о продаже черноземов Западу, что является одним из условий получения новых кредитов.

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Сегодня под стенами Верховной рады проходил митинг националистов, которые опасаются, что карантин и ограничение массовых акций протеста будут использованы властью, чтобы провести через парламент закон о земле и «капитуляцию» по Донбассу.

«Используя карантин, они хотят протянуть антиукраинские предательские законы, распродать землю», – заявил глава киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин.

В ходе акции радикалы рассредоточились возле каждого входа в здание парламента, и начали раздавать прибывающим на работу депутатам листовки «Верховную раду – на карантин!».

Боевики пригрозили, что будут игнорировать запрет на массовые акции, если Раду попробуют собрать для голосования по земле или переговорам по ЛДНР.

«Оставляем за собой право массового протеста в случае попыток власти слить страну Кремлю», – грозят в Нацкорпусе.

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