Нацисты-усташи испортили предвыборные плакаты сербов и социалистов в Хорватии

Алексей Топоров.  
02.04.2024 08:35
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вандализм, Дзен, Нацизм, Хорватия


В городах и селах Хорватии предвыборные плакаты Независимой демократической сербской партии (СДСС) и Социал-демократической партии (SDP) были исписаны сербофоскими и усташескими лозунгами. Председатель SDP города Задар Даниел Радета стал единственным хорватским политиком, кто публично осудил праворадикалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На парламентские выборы, которые состоятся 17 апреля, партия сербского меньшинства Хорватии – Независимая демократическая сербская партия (СДСС), решила идти в одиночку, не в коалиции. Но с перспективой образовать коалицию уж в парламенте страны – Саборе. Лозунгом партии хорватских сербов на этих выборов стал девиз «Хорватии нужны сербы», размещенный на предвыборных плакатах по всей стране.

В городах и селах Хорватии предвыборные плакаты Независимой демократической сербской партии (СДСС) и Социал-демократической...

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Билборды СДСС ожидаемо подверглись вандализму со стороны многочисленных хорватских праворадикалов, которые добавили туда новые слова, в результате чего получились надписи: «Хорватии нужно резать сербов», «Хорватии нужны сербы на вербах».

Сторонники идеологии усташей намалевали на них характерную букву U с «ушками» по краям и усташеский девиз «За Отчизну готов!» (Za Dom spremni!).

«Великие «задарские патриоты» в праздничном настроении. Под покровом ночи несколько приматов в черных масках и капюшонах, словно самые большие негодяи и трусы, жгут, красят, опустошают, сеют ненависть. Наскальная живопись Задара переместилась со стен на рекламные щиты. Реки справедливости придут и смоют эту грячзь с наших улиц!», – прокомментировал вандализм праворадикалов председатель городской ячейки Социал-демократической партии (SDP) Задара Даниел Радета.

Плакатам SDP – наследницы «Союза коммунистов Хорватии» –  тоже досталось от праворадикалов, которые писали на них: «За дом и крест против коммунистов».

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