Нацисты устроили новогодний обстрел Донецка

Сергей Вредников.  
01.01.2024 16:16
  (Мск) , Донецк
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс


Украинские нацисты отметили наступление 2024 года массированным обстрелом центра Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сразу после курантов по центру города прилетело несколько десятков ракет РСЗО и снарядов 155-го калибра. Под огонь попали три района – Донецкий, Ворошиловский и Будённовский. Обстрел длился более получаса.

Украинские нацисты отметили наступление 2024 года массированным обстрелом центра Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Сразу...

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Ракетами поражены Детский развлекательный центр, «Донбасс Палас». Один из снарядов попал по площади Ленина, где на новый год ранее устанавливалась новогодняя ёлка и собирались дончане.

К счастью, в этом году обошлись без массовых мероприятий, и в новогоднюю ночь площадь была пустой.

Сообщается о не менее чем тринадцати раненных и четырёх погибших. Один из них – журналист.

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