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Украинские нацисты отметили наступление 2024 года массированным обстрелом центра Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сразу после курантов по центру города прилетело несколько десятков ракет РСЗО и снарядов 155-го калибра. Под огонь попали три района – Донецкий, Ворошиловский и Будённовский. Обстрел длился более получаса.

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Ракетами поражены Детский развлекательный центр, «Донбасс Палас». Один из снарядов попал по площади Ленина, где на новый год ранее устанавливалась новогодняя ёлка и собирались дончане.

К счастью, в этом году обошлись без массовых мероприятий, и в новогоднюю ночь площадь была пустой.

Сообщается о не менее чем тринадцати раненных и четырёх погибших. Один из них – журналист.