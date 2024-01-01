Нацисты устроили новогодний обстрел Донецка
Украинские нацисты отметили наступление 2024 года массированным обстрелом центра Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Сразу после курантов по центру города прилетело несколько десятков ракет РСЗО и снарядов 155-го калибра. Под огонь попали три района – Донецкий, Ворошиловский и Будённовский. Обстрел длился более получаса.
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Ракетами поражены Детский развлекательный центр, «Донбасс Палас». Один из снарядов попал по площади Ленина, где на новый год ранее устанавливалась новогодняя ёлка и собирались дончане.
К счастью, в этом году обошлись без массовых мероприятий, и в новогоднюю ночь площадь была пустой.
Сообщается о не менее чем тринадцати раненных и четырёх погибших. Один из них – журналист.
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