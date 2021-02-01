Нацисты устроили в Киеве пикет в поддержку нового мовного правописания

01.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Около десятка человек устроили пикет под Окружным административным судом Киева, который сегодня отменил постановление правительства о новой редакции украинского правописания.

Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе националистического объединения «Рух сопротивления капитуляции», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собравшиеся традиционно обвинили Окружной административный суд Киева в принятии антигосударственных решений.

«В 1933 году Сталин понял, что ему просто не получится вот так брутально уничтожить украинский язык. Они пытались сделать это много раз, и когда они поняли, что ничего не получится – они попытались сломать хребет украинского языка, его Конституцию – его правописание.

И сегодняшнее решение Окружного административного суда – это не решение, а надежда, всего лишь отголосок, который абсолютно беспомощный и ни на что не способный. Мы с вами и дальше будем говорить «етер», «Атени», «проєкт», и много других слов. Мы будем смотреть им в глаза и говорить эти слова, эти буквы, потому что они их боятся. Это решение – проявление большого страха», – вещал один из митингующих, представившийся студентом.

Другой, прикрывшись псевдопатриотическими лозунгами, заявил, что новое правописание гораздо легче учить.

«Новое правописание не обязывает писать именно так, как написано в редакции, а даёт право выбора. Проще говоря, мы сами могли выбирать, как писать – «проект» или «проєкт».

Мы выступаем за введение нового правописания 2019 года во всех сферах социальной жизни. И помните, пока жив язык – будет жить и нация!», – кричал он.

Митингующие также пообещали оспорить решение суда в вышестоящих инстанциях.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «А можно отменить Ирода в мантиях?», «ОАСК/логика 1:0», «Стыд ОАСК; Редакции правописания 2019 быть!», «Сегодня ОАСК отменил правописание – 2019; завтра – ОАСК отменил теорему Виета», «Защитим украинский язык», «Нации умирают не от инфаркта. Сначала у них отбирают речь», и другие.

Напомним, в 2019 году украинское правительство решило изменить правописание, сделав его до определённой степени произвольным и введя такие слова, как «павза», «Атени», «проєкт». После этого группа украинцев подала в суд, обосновав свой иск тем, что правительство не имеет права изменять нормы правописания. 28 января этого года Окружной административный судо Киева признал решение противоправным. Решение суда вступит в силу с момента публикации.

«В ходе рассмотрения дела суд установил, что правительство при принятии указанного постановления действовало вне своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным постановление «Вопросы украинского правописания», – указано на сайте ОАСК.

Напомним, новое правописание, которое начало действовать с 3 июня 2019 года, вводит в украинский язык следующие нормы:

«И» в начале слова

Это, собственно, компромисс с правописанием 1928 года, который предусматривал употребление буквы «и» в начале слов. В проекте нового правописания отдается предпочтение букве «і», однако перед согласными «н» и «р» можно употреблять два варианта написания: «індик» и «индик», «ирій» и «вирій», «ірод» и «ирод» и тому подобное.

Также, например, предлагается утвердить употребление «и» в начале: глагола «икати» и существительного «икавка» и производных от этих слов.

Больше «Ґ» в словах

Новое правописание предлагает расширить применение «ґ» в, например, иностранных собственных названиях, некоторых именах. В фамилиях и именах людей будет допускаться передача звука [g] двумя способами: как с использованием буквы «г» так с использованием «ґ» – и как, например, Гуллівер, и как Ґуллівер.

Заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, которые содержат звук [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать предлагают буквой «х» (то есть, слова «хобі», «хокей» и «холдинг» останутся неизменными).

Вместо «ф» писать «т»

Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой «ф»: «анафема» – «анатема», «ефір» – «етер», «міф», «міфологія» – «міт» и «мітологія», «Афіни» – «Атени».

Возвращение йотирования

Еще один компромисс с правописанием 1928 года. Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами «є», «ї», «ю», «я»: «проєкт», «проєкція», «траєкторія», «фоє» и тому подобное.

Меньше дефисов

Новое правописание предлагает слова с первыми иностранным частями писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис), следовательно, слова «попмузика», «вебсторінка» «пресконференція» и «експрезидент» будут писаться без дефиса.

«Пів яблука» и «пів години»

Новое правописание предлагает писать неотменяемый числительный «пів» (в значении «половина») отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с «пів» будут писать только те слова в именительном падеже, выражающие единое понятие: «півострів», «півзахист» или «півоберт», например.

«Авдієнція» и «фавна»

Новое правописание предлагает разнообразить традицию передачи буквосочетания «au» и расширить возможные варианты транслитерации. Проект документа допускает орфографические варианты: «аудієнція» и «авдієнція», «аудиторія» и «авдиторія», «пауза» и «павза», «фауна» и «фавна».